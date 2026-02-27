Detienen la búsqueda sobre el terreno del hombre desaparecido en Susqueda tras cuatro días sin rastro

Los Bombers han detenido la búsqueda del hombre de 27 años que desde hace cuatro días se encuentra desaparecido y que, según se sospecha, podría estar en Susqueda, ya que él mismo informó de que se dirigía hacia esta zona.

El dispositivo se activó el miércoles a primera hora de la tarde, después de que la familia presentara la denuncia ante los Mossos d’Esquadra. Finalmente, este jueves por la noche los Bombers -que coordinaban la búsqueda- decidieron darla por detenida por falta de indicios. Antes de cerrar el dispositivo, los drones realizaron los últimos vuelos y los equipos los últimos rastreos.

Investigación

Ahora el caso sigue en manos de los Mossos d’Esquadra. Aunque la búsqueda sobre el terreno está detenida, los investigadores continúan indagando para intentar localizar al hombre, que no sería la primera vez que desaparece. Si aparecen nuevas pistas, la búsqueda podría retomarse y se volvería a activar a los Bombers si fuera necesario trabajar en una zona rural o forestal.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el vehículo del desaparecido se localizó aparcado en los alrededores del Santuari del Far. A partir de ahí, desde el martes se rastreó la zona hacia el interior, incluyendo cuevas y el fondo del risco, para descartar posibles paraderos. En el dispositivo participaron diversos grupos de los Bombers -como el GRAE, la unidad canina y la de drones- y también patrullas de los Mossos, pero el resultado fue negativo.