Cuatro detenidos por blanquear un millón de euros con el tráfico de 'esclavos de la marihuana' en Barcelona

Una operación conjunta entre Policía Nacional y Mossos d'Esquadra ha permitido detener a cuatro presuntos integrantes del núcleo financiero de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y el tráfico de drogas. En concreto, la banda, liderada por tres hermanos de un clan familiar, tendría 15 plantaciones de marihuana que generaban un consumo eléctrico equivalente al de una población de 1.200 viviendas, además de a la cría de gallos para peleas clandestinas.

Para cultivar estas plantaciones engañaban a víctimas en países de Latinoamérica en situación de necesidad y les ofrecían un futuro en Barcelona. Para ello la banda se encargaba de gestionar los billetes de avión de ida y vuelta, aleccionarles sobre cómo comportarse en frontera en caso de ser controlados por la policía y les proporcionaban una cantidad económica para poder simular solvencia. De esta manera, dotaban de apariencia turística a los motivos de los viajes de sus víctimas para poder sortear los controles fronterizos.

Sin embargo, al llegar a Barcelona, estas víctimas miembros de la estructura criminal les explicaban que por el desplazamiento habían contraído una deuda económica de hasta 4.600 euros que debían saldar realizando trabajando en plantaciones indoor de marihuana.

La investigación comenzó en 2024 cuando se detectó a esta banda que se dedicaba a trata de seres humanos y tráfico de drogas. Los agentes hicieron 33 entradas y registros en pisos y locales de las provincias de Barcelona y Castellón. Hubo 36 detenidos y se liberaron decenas de víctimas.

Segunda fase

Sin embargo, los agentes siguieron investigando el núcleo financiero de la organización, ya que eran los principales beneficiarios de las actividades delictivas, para determinar cómo blanqueaban el dinero obtenido, principalmente mediante sociedades o con la compra de objetos.

Según la Policía, uno de los sospechosos detenidos ellos actuaba presuntamente como testaferro gestionando un establecimiento comercial vinculado al cultivo de marihuana y el resto formaría parte de la cúspide de la banda. Hay un quinto investigado que está en busca y captura.

En esta segunda operación se han bloqueado 132 cuentas y productos bancarios, dando un saldo de 80.000 euros, se han intervenido 27 vehículos, retirado 49.719 euros en efectivo y permanecen intervenidas preventivamente 15 propiedades inmuebles a la espera de sentencia judicial, además de joyas por valor de 728.219 euros.

Los agentes consideran que se ha blanqueado más de un millón de euros, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.