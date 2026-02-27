Catalunya completa la integración tarifaria del transporte público: las ATM llegan a todo Girona y a las Terres de l'Ebre

Ya no queda ninguna comarca de Catalunya que no esté integrada en alguna Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Este viernes, han completado el puzle las últimas comarcas de la demarcación de Girona que todavía quedaban fuera del sistema tarifario de la capital y les Terres de l'Ebre se han integrado en el ATM del Camp de Tarragona. Lo han celebrado con actos simultáneos pocos minutos pasado el mediodía la consellera de Territori, Sílvia Paneque, desde su Girona natal, y el secretari general de Transports, Manel Nadal, que ha hecho lo propio desde Tortosa.

De esta manera, este próximo lunes se podrá viajar con un solo billete de transporte público por toda la provincia de Girona. La medida sirve para buses interurbanos, los urbanos de Girona y Olot y –a partir del segundo semestre del año, según ha apuntado Paneque– los trenes de Rodalies y Regionals que circulan por la demarcación. "Es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante y muy reivindicado", ha defendido la consellera, que ha explicado que la medida beneficiará a unos 400.000 gerundenses. Quedaban por sumarse a este sistema tarifario las comarcas del Alt y el Baix Empordà, el Ripollès y partes de la Selva.

En el Ripollès, de hecho, los usuarios podrán escoger entre comprar títulos de transporte de la red barcelonesa o de la gerundense según mejor les convenga. "Hemos estado trabajando para generar y tipificar las once zonas tarifarias y las hemos integrado en una sola", ha explicado la consellera.

Desde Tortosa también ha anunciado la integración de les Terres de l'Ebre en la ATM del Camp de Tarragona el secretari de Transports, Manel Nadal, que ha celebrado que se haya completado un proceso iniciado el 1997. "Esto era un agujero negro", ha asegurado Nadal.

En este caso, les Terres de l'Ebre se han integrado a la ATM del Camp de Tarragona como una única zona, aunque la Autoridad garantizará que los usuarios paguen un máximo de tres zonas para llegar hasta Tarragona. Es una medida pensada para aliviar los costes de desplazamiento desde algunos puntos de la Terra Alta, donde se cruzan varias subzonas tarifarias que dispararían el precio de los billetes.

En este caso, estuvo sobre la mesa crear una ATM propia para las Terres de l'Ebre diferenciada de la del Camp de Tarragona, una medida que se ha acabado descartando. El secretari Nadal asegura que el territorio "disfrutará de los beneficios de la integración tarifaria y no quedarán diluidos en el marco del Camp de Tarragona".

La integración de les Terres de l'Ebre supone coordinar las tarifas de las compañías de buses interurbanos Hife, Hispano Igualadina, Plana i Domènech. También acabarán de integrarse progresivamente los transportes urbanos de Tortosa, Amposta y Flix y las líneas RT1 y RT2 de Rodalies de Tarragona. Nadal espera que con la medida se pueda reducir el uso del vehículo privado, la opción predominante de transporte en la zona (58%), y aumentar el uso del transporte público en la zona, por el que apenas apuestan un 2% de la población.

Más bonificaciones

Tanto en Tarragona como en Girona, ampliar estas zonas tarifarias implica más comodidad para los usuarios –que no tienen que comprar diferentes billetes dependiendo de la empresa que usen o de la zona en la que se encuentren– y más acceso a títulos bonificados. Así, en ambos casos los usuarios podrán utilizar la T-16 (gratuita para los usuarios hasta 16 años), la T-Jove (viajes ilimitados durante un trimestre para los menores de 30), la T-70/90 (para familias monoparentales o numerosas) o la T-MES (sin bonificación, pero que permite viajes ilimitados durante un mes).