Bellvitge prueba con éxito en depresión resistente una terapia con ketamina nasal y electroconvulsión
El hospital ha llegado este febrero a los 100 primeros tratamientos con esta fórmula "con muy buenos resultados"
Un estudio de investigadores del Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) y el Idibell ha presentado los primeros casos publicados de terapia combinada de esketamina (spray nasal derivado de la ketamina), y terapia electroconvulsiva para tratar la depresión resistente, ha informado el hospital en un comunicado este jueves.
Publicado en la revista 'Journal of ECT', expone una serie de cuatro casos en los que la combinación ha resultado "factible y bien tolerada" y ha implicado beneficios funciones y sintomáticos adicionales para los pacientes en comparación con las monoterapias.
En dos de los cuatro casos expuestos en este estudio, el paciente recibía inicialmente una de las dos terapias y, al añadirse la segunda, "la mejora parcial se convirtió en remisión total".
Los otros dos casos eran de pacientes que cada vez necesitaban con más frecuencia la terapia electroconvulsiva y que, con el complemento de la esketamina, han podido estabilizarse y espaciar las recaídas.
Primeros tratamientos exitosos
La eficacia de esta estrategia deberá confirmarse con estudios "más extensos, prospectivos, aleatorizados y controlados", que deberán ayudar a establecer las estrategias óptimas de administración o los marcadores que permitan identificar qué pacientes son más susceptibles de obtener un beneficio, entre otros factores.
Desde hace unos dos años, el Hospital de Bellvitge ha incorporado la esketamina intranasal en su programa terapéutico "con muy buenos resultados" y este febrero ha llegado a los 100 primeros tratamientos en el marco del programa asistencial de depresión resistente.
