Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsMonarquíaHermanos TorresBarcelonaMetanfetaminaGuerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoOposicionesLove of LesbianPremios Goya 2026Encuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Salud mental

Bellvitge prueba con éxito en depresión resistente una terapia con ketamina nasal y electroconvulsión

El hospital ha llegado este febrero a los 100 primeros tratamientos con esta fórmula "con muy buenos resultados"

Nace en Bellvitge el primer programa español para enfermedades minoritarias del adulto

Fachada del Hospital de Bellvitge.

Fachada del Hospital de Bellvitge. / Ferran Nadeu

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un estudio de investigadores del Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) y el Idibell ha presentado los primeros casos publicados de terapia combinada de esketamina (spray nasal derivado de la ketamina), y terapia electroconvulsiva para tratar la depresión resistente, ha informado el hospital en un comunicado este jueves.

Publicado en la revista 'Journal of ECT', expone una serie de cuatro casos en los que la combinación ha resultado "factible y bien tolerada" y ha implicado beneficios funciones y sintomáticos adicionales para los pacientes en comparación con las monoterapias.

En dos de los cuatro casos expuestos en este estudio, el paciente recibía inicialmente una de las dos terapias y, al añadirse la segunda, "la mejora parcial se convirtió en remisión total".

Los otros dos casos eran de pacientes que cada vez necesitaban con más frecuencia la terapia electroconvulsiva y que, con el complemento de la esketamina, han podido estabilizarse y espaciar las recaídas.

Primeros tratamientos exitosos

La eficacia de esta estrategia deberá confirmarse con estudios "más extensos, prospectivos, aleatorizados y controlados", que deberán ayudar a establecer las estrategias óptimas de administración o los marcadores que permitan identificar qué pacientes son más susceptibles de obtener un beneficio, entre otros factores.

Noticias relacionadas y más

Desde hace unos dos años, el Hospital de Bellvitge ha incorporado la esketamina intranasal en su programa terapéutico "con muy buenos resultados" y este febrero ha llegado a los 100 primeros tratamientos en el marco del programa asistencial de depresión resistente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
  3. Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
  6. El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
  7. La crisis de natalidad tensa la preinscripción escolar en Catalunya: la pública pide conservar grupos y bajar ratios, y la concertada, la gratuidad
  8. Sant Joan de Déu impulsa una red pública de hospitales europeos para fabricar terapias CAR-T contra el cáncer

El alcalde de Mont-roig del Camp apremia a reformar el tramo peligroso de la N-340: "No podemos esperar más"

El alcalde de Mont-roig del Camp apremia a reformar el tramo peligroso de la N-340: "No podemos esperar más"

La reforma para mejorar la seguridad en la carretera más peligrosa de España lleva dos años en el cajón del Ministerio

La reforma para mejorar la seguridad en la carretera más peligrosa de España lleva dos años en el cajón del Ministerio

El oso pardo regresa a Zamora y Ourense por primera vez en 150 años

El oso pardo regresa a Zamora y Ourense por primera vez en 150 años

Enero y febrero han sido los más lluviosos de los últimos 30 años: ha llovido el doble de lo habitual

Enero y febrero han sido los más lluviosos de los últimos 30 años: ha llovido el doble de lo habitual

El juez revela que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta

El juez revela que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta

Cambio radical del tiempo en Catalunya este fin de semana: días grises

Cambio radical del tiempo en Catalunya este fin de semana: días grises

Las aguas residuales del mundo contienen la energía equivalente a 100 centrales nucleares

Las aguas residuales del mundo contienen la energía equivalente a 100 centrales nucleares

El calentamiento global reduce la biomasa de peces hasta un 19,8% anual en el Hemisferio Norte

El calentamiento global reduce la biomasa de peces hasta un 19,8% anual en el Hemisferio Norte