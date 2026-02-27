Adif rebaja la velocidad en 30 tramos de líneas que conectan Vigo por incidencias

El ferrocarril en España no pasa por su mejor momento. Los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) iniciaron un mes horribilis para este medio de transporte. La desconfianza en él y los cortes provocados por los temporales en Vigo, Andalucía o la Comunidad Valenciana redujeron un 30% el número de reservas respecto al año anterior. Al mismo tiempo, constató que la infraestructura presentaba un estado bastante precario, obligando a implantar Limitaciones Temporales de Velocidad (LTVs) por toda la red.

Actualmente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tiene vigentes 30 tramos con restricciones en las líneas que comunican Vigo con el resto de Galicia y España. Algunas de ellas vigentes desde hace meses e incluso años, tal y como han denunciado sindicatos y usuarios en varias ocasiones. Así lo constata una página web elaborada por usuarios desde octubre de 2024 en la que se registran 1.072 registros en 1.500 kilómetros de vía, siendo la mitad de ellas «críticas» al obligar a reducir a menos de 30 km/h. Desde los trágicos sucesos de enero se han añadido casi 200 nuevas, aunque en el listado todavía no aparecen las de las líneas de Alta Velocidad entre Medina del Campo y Taboadela y Ourense y Santiago.

Incluso los túneles de As Maceiras inaugurados en 2015 hay ya dos limitaciones que obligan a reducir la velocidad en medio kilómetro. La primera apareció el pasado 29 de septiembre debido al estado de los aparatos de la vía y comprende los 378 metros alrededor de la estación de Redondela AV, obligando a bajar de los 200 kilómetros por hora a 120 en su paso por el apeadero. La otra es un «bache» en el interior del acceso norte a Vigo, concretamente en la vía 2, que apareció esta misma semana. En su caso obliga a reducir también la marcha a la mitad hasta los 80 km/h.

Problemas crónicas al norte y este

La peor parte se la lleva la Línea del Miño entre Redondela y Monforte de Lemos con 13 limitaciones, siendo una de ellas la más veterana de toda Galicia: el estado del paso superior en Louredo-Os Valos, vigente desde al menos hace 16 meses. Otras cinco son por protección de los trabajos que se están acometiendo ahora, la gran mayoría vinculados al Corredor Atlántico. Así, es necesario reducir a 30, 50 y 80 km/h en casi 5 kilómetros en Redondela, la Plisan de Salvaterra, Arbo, Tui y Monforte.

El estado de las trincheras afecta a otros tres puntos entre Arbo y Freiría (dos) y Barbantes-Ourense, donde también influye la construcción de una autovía. Completan los males el estado de la vía en Os Peares y Barra de Miño o un desprendimiento de tierras entre estos dos puntos.

Tampoco el Eje Atlántico, línea de Media Distancia más usada de toda España, escapa a estos problemas. Entre Catoira y Pontecesures se han limitado 1,2 kilómetros a 60 por hora ante las «quejas recurrentes de los maquinistas». En el entorno de Santiago figura otra idéntica por la «Fisura cruzamiento desvío 1», mientras que en Cerceda-Meirana hay una de 300 metros presente desde hace casi dos años por un «defecto de soldadura». Esta limitación fue uno de los motivos de que se alteraran los horarios del Eje Atlántico, ya que obligaba a reducir a 50 km/h incluso a trenes directos que suelen circular a 200.