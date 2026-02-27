El 99,19% de los aspirantes a Formación Sanitaria Especializada han aprobado el examen

El 99,19% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada han superado el examen, según ha anunciado este viernes el Ministerio de Sanidad. Son un total de 30.170 aspirantes que han superado las pruebas según la relación provisional de resultados. Los resultados definitivos, sin embargo, se prevé que estén disponibles a finales del mes de marzo.

Según el comunicado de Sanidad, las pruebas celebradas el pasado 24 de enero las pasaron un total de 30.416 personas, de las que el 74,03%, son mujeres. En total se ofertan 12.366 plazas.

La especialidad de Enfermería ha sido la que más personas han aprobado, con 8.741 aptos para un total de 2.279 plazas disponibles. Y la persona que ha obtenido la mejor nota para Medicina procede de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), del campus de Reus.

