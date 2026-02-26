Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El volcán de Enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria con un terremoto de magnitud 4,1

El seísmo, que ha tenido su epicentro a 15 kilómetros de profundidad, entre las dos mayores islas de Canarias, no tiene relación con la sismicidad en torno al Teide registrada en los últimos días

Terremoto mágnitud 4.3 entre Tenerife y Gran Canaria.

Terremoto mágnitud 4.3 entre Tenerife y Gran Canaria. / IGN

Gustavo Oliveira

Santa Cruz de Tenerife
Un terremoto de mAgnitud 4,4 se ha registrado este jueves entre la Isla de Tenerife y Gran Canaria. Vecinos de Garachico, Los Silos, Tabaiba, Arico, entre otras localidades, afirman haber sentido el seísmo.

Según el ING, el terremoto se registró a 15 kilómetros de profundidad, bajo las estribaciones del volcán del Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria.

Desde Involcan aseguran que este terremoto no tiene ninguna relación con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife en las últimas semanas.

