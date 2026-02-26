La vida de altibajos de Mamadou Nomoko, el sintecho apaleado en Girona: "No pedía nada a nadie"

Mamadou Nomoko, el hombre sin hogar que fue brutalmente agredido este domingo en el barrio de Can Gibert, llevaba en la zona de Girona desde 2012. Es lo que explica a Diari de Girona su primo, Mamou Nomoko, quien llegó el martes desde Madrid, donde vive desde 2000. Viajó a Girona para conocer de primera mano el estado de Mamadou, con quien creció en Mali, su país natal, por la poca diferencia de edad entre ambos (Mamadou tiene 52 años y Mamou 51).

Mamou pudo llegar a Girona gracias al contacto de unos conocidos y visitó a su primo en el hospital Josep Trueta, donde está ingresado en la uci, estable dentro de la gravedad y con pronóstico reservado. Vive el momento con preocupación, y cuando lo vio no pudo evitar que se le cayeran las lágrimas. Hacía casi veinte años que no lo veía.

El primo explica que Mamadou llegó a España en 2006 en una patera y entrando por Ceuta, en busca de una "vida mejor". En Mali había estado casado, pero antes de marcharse se separó sin tener hijos. También dejó atrás a sus padres, que ya han fallecido. Mamadou se estableció en Albacete (donde también había vivido su primo cuando llegó a España por primera vez en 1999), donde "tenía trabajo, cotizaba y tenía documentación". Trabajaba "en el campo", sembrando verduras como patatas o zanahorias, y vivía con un primo (tiene cinco que viven en España).

Lamentablemente, todo se truncó en 2012, no quiso seguir viviendo con el primo y se fue a una "casa abandonada", y tampoco quiso "renovar la documentación". Desapareció de Albacete, y en ese momento se dieron cuenta de que "algo no iba bien".

La llegada a Girona

Lamenta que desde ese momento fue muy difícil poder contactar con él, ya que "no tenía documentación" y la policía no podía "hacer nada". Desde entonces, estuvo por la zona de Girona, en la calle u ocupando algunas casas. Pudieron localizarlo dos años después, pero no fue hasta hace cuatro años que el único hermano que tiene, y que vive en Italia, lo visitó. "No lo reconoció", detalla Mamou. No lo hizo en ningún momento a lo largo de los cinco meses que estuvo en Girona, pero tuvo que volver a Italia "por trabajo y porque no tenía la documentación española".

El primo ya quiso venir a verlo a Girona durante las pasadas fiestas de Navidad. Todo esto, porque un conocido establecido en la ciudad le comentó que Mamadou "estaba enfermo". El trabajo, sin embargo, le impidió viajar. Lo hizo ahora, después de saber, por otro conocido, la paliza que recibió por parte de un individuo que ya ha entrado en prisión provisional a la espera de juicio.

Mamou sí que cuestiona algunos aspectos desde que llegó este martes a Girona. Según explica, en el hospital estaban avisados de su llegada, pero para sorpresa suya se encontró que, en ese momento, "la doctora estaba reunida con una fundación y le estaba dando información" sobre la víctima. "Primero debía ser la familia", critica. Todo esto, porque desde 2023 esta fundación de Girona tiene la "tutela" de Mamadou y fue "ordenada por un juez", un aspecto que el primo no ve con buenos ojos.

En todo caso, sí agradece el trabajo que ha hecho esta fundación por Mamadou. Mamou volvió este miércoles a Madrid porque en Girona ya no "podía hacer nada más". A pesar de ello, tiene la palabra de la fundación de que le avisarán "de cualquier novedad" que pueda producirse sobre el estado de su primo. Mientras tanto, en Madrid, pondrá el caso "en manos de un abogado" porque hay aspectos que no "entiende" y, de esta manera, lo puedan "asesorar para saber qué puede hacer" con el caso.

Persona "independiente"

Según le han explicado, y por lo que pudo observar durante todos los años que crecieron juntos en Mali, Mamou define a su primo como una persona "pacífica, tranquila y muy independiente" que quería pasar "desapercibido". Señala que fue él quien tomó la "decisión de vivir en la calle" y que "no pedía nada a nadie". También menciona que algunos vecinos le llevaban comida, bebida o mantas, pero él "lo rechazaba". Por lo que le han explicado, siempre se le veía sentado en el mismo banco de la plaza Isabel Vilà y Pujol en la "misma posición", con diferentes bolsas a su lado.

Todo esto ya hacía intuir que tenía algún problema. Pero Mamou explica que justo ahora ha sabido que tenía un deterioro cognitivo. Sí, tal como apuntó el Ayuntamiento de Girona, confirma que estuvo ingresado en el Hospital Psiquiátrico Santa Caterina y que, desde allí, le habían explicado que antes de ingresar tenía "episodios agresivos". Desde que salió del hospital y se instaló en el barrio de Can Gibert en septiembre de 2025, no había presentado "ningún síntoma de agresividad" y no había "hecho daño a nadie".

"Aprovechando la situación"

También agradece todo el apoyo recibido en la concentración que se realizó este martes en el cruce entre el paseo de Olot y la calle Bastiments, el mismo lugar donde tuvo lugar la agresión. Según lo que le han explicado, se había avisado a la Policía Municipal de Girona, Servicios Sociales, Cáritas o La Sopa, y la respuesta era que "no podían hacer nada si él no quería".

Más allá de esto, sin embargo, reclama que todo no se convierta en un arma política, que es lo que parece ahora, porque "se están aprovechando de una situación que ya conocían". "Mientras estaba en la calle, estaba olvidado por el mundo y nadie podía hacer nada por él, y ahora todo el mundo quiere subirse al carro", dice, y critica diferentes informaciones que han salido en las redes sociales que "no dicen la verdad".

Con el caso de la agresión en concreto no quiere entrar demasiado. Por lo que le han explicado, "iba hacia la esquina y se encontró con el individuo, que tiene antecedentes". Los hechos ocurrieron el domingo a primera hora de la mañana. Todo apunta a que el agresor tiró a Mamadou al suelo y lo habría golpeado con saña, con la sangre de la víctima que aún se podía ver en un edificio horas después. En este lugar los vecinos han colocado velas y flores como gesto de apoyo.