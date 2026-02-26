Los sindicatos de profesores advierten de que sin más aumento salarial no habrá acuerdo, tras el anuncio de bajada de ratios

Los sindicatos educativos han alertado de que, sin una mejora de la propuesta salarial, no se podrá alcanzar un acuerdo. Las plataformas de docentes y el Departament d'Educació se han reunido por tercera vez esta semana. La conselleria ha planteado mejoras para la escuela inclusiva y también que no haya sobrerratios "en ningún nivel educativo". Por tanto, ningún grupo debería estar por encima de los 20 alumnos en I-3 ni de los 30 en la ESO. La propuesta incluye también que el 25% de los grupos bajen a un máxim de 25 alumnos por aula el curs 2027-2028, cuando se aplicarían las reduccines en la postobligatoriaria. No ha habido, sin embargo, nueva propuesta salarial y los docentes han asegurado que, para ellos, se trata de una línea roja.

Los sindicatos han explicado que el miércoles se les trasladó una nueva propuesta en relación con el complemento específico, que comportaba un incremento de este del 20% en cinco años, lo que en la práctica supone una mejora de unos 40 euros respecto a la anterior.

"Propuesta insuficiente"

Según los sindicatos, el departament se había comprometido en abordar este jueves una nueva propuesta salarial y han criticado que eso no ha sido así. Por ahora, aseguran que lo que tienen sobre la mesa es “insuficiente” para llegar a un acuerdo, en palabras de la portavoz de USTEC, Iolanda Segura. La sindicalista ha afirmado que han perdido un 25% de poder adquisitivo y que con lo que les proponen no se paliaría esta situación, ya que ha asegurado que para el conjunto del sueldo el incremento sería del 4%. “Estamos muy lejos de recuperar el poder adquisitivo”, ha manifestado. Por eso, ha esperado que les hagan una nueva propuesta “con la que se pueda empezar realmente a trabajar”.

El secretario general de Professors de Secundària, Ignasi Fernàndez, ha afirmado que “no hay un verdadero marco de negociación”. Ha recordado que la parte social reclama un incremento del 100% del complemento, que serían unos 700 euros, y ha considerado “insultante” que les planteen una mejora de 140 euros en cinco años. Desde Profesores de Secundaria recuerdan que también reclaman la convocatoria “inminente” del acceso a cátedras y el reconocimiento “explícito” de la deuda de los sexenios.

CCOO y UGT valoran los esfuerzos de la conselleria

En cuanto a CCOO, Esther Vila ha afirmado que el departament “está haciendo un esfuerzo” por presentar documentos y planteamientos que atiendan las reclamaciones del colectivo, pero ha señalado que todavía se necesita “más mejora”. Por ello, ha valorado que hay que “seguir con la negociación”. Vila ha destacado concretamente que se han presentado mejoras y se están logrando “avances” en lo que respecta a las adjudicaciones de verano y a las plazas perfiladas.

La portavoz de UGT, Lorena Martínez, también ha valorado el “esfuerzo” de la consejería en lo que se refiere a las ratios, pero ha afirmado que aún está “lejos” de lo que plantean los sindicatos.

No superar los 30 alumnos en la ESO

Según estos, Educación les habría planteado no superar la ratio de 30 alumnos en la ESO el curso que viene y reducirlas a 25 alumnos en un 25% de los grupos durante los dos cursos siguientes. Además, la propuesta incluiría fijar un máximo de 20 alumnos en I3 el curso 2027-2028 y continuar la reducción durante los próximos cuatro cursos en aquellas zonas con más matrícula viva. También les han expresado la voluntad de mantener la ratio 20 en toda la etapa educativa en aquellos grupos de I3 en los que se empieza con ese volumen de alumnado. En bachillerato, la ratio máxima sería de 35 alumnos por grupo el curso que viene y en un 40% de los grupos de 1º de los centros públicos se reduciría a 30 durante los próximos dos cursos. Para la FP, el planteamiento sería tender a no superar los 30 alumnos a partir del curso que viene.

Martínez ha insistido en que el acuerdo “debe ser global”, incluyendo mejoras en todos los ámbitos planteados y no solo en uno.

Por último, la portavoz de CGT, Laura Gené, ha criticado que la consejería ha mantenido una ronda de contactos con el resto de sindicatos y no con la CGT.