Última hora de Rodalies, hoy en directo | Situación de la red, nuevas incidencias en líneas y trenes

Cortada la R1 entre Arenys y Blanes por falta de tensión en la catenaria

La circulación de la línea R1 de Rodalies entre Arenys de Mar y Blanes está interrumpida por una falta de tensión en la catenaria producida durante la realización de trabajos este jueves desde las 6.46 horas

Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados, informó Adif en un mensaje a 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.