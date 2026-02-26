Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TejeroFremanezumabAyusoCarmen ThyssenBarcelonaDocumentos 23FAtúnLa SagreraRonda de DaltSant Joan de DéuPremios Goya 2026Cuba
instagramlinkedin

En Directo

Servicio en precario

Última hora de Rodalies, hoy en directo | Situación de la red, nuevas incidencias en líneas y trenes

Estos son los servicios mínimos de Rodalies por la huelga de maquinistas

Consulta los trenes cancelados por la huelga de Renfe: buscador

Rodalies Catalunya

Rodalies Catalunya

Protesta de maquinistas en la estación de Sants de Barcelona / JORDI OTIX / VÍDEO: Europa Press

Pau Lizana Manuel

Gisela Macedo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  2. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  3. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
  6. Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
  7. Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
  8. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre

Estos son los principales beneficios que las aves de España aportan a las personas

Estos son los principales beneficios que las aves de España aportan a las personas

De Maldivas a Les Naus de Alicante: los "influencers" también se fijan en la vivienda protegida

De Maldivas a Les Naus de Alicante: los "influencers" también se fijan en la vivienda protegida

El cambio climático ha aumentado hasta un 36% la intensidad de las lluvias de este invierno en España

El cambio climático ha aumentado hasta un 36% la intensidad de las lluvias de este invierno en España

Última hora de Rodalies, hoy en directo | Situación de la red, nuevas incidencias en líneas y trenes

Última hora de Rodalies, hoy en directo | Situación de la red, nuevas incidencias en líneas y trenes

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Vivir con migraña: "La enfermedad me ha robado seguridad, oportunidades y autoestima"

Vivir con migraña: "La enfermedad me ha robado seguridad, oportunidades y autoestima"

El 95% de los pacientes con migraña tarda una media de seis años en recibir un diagnóstico

El 95% de los pacientes con migraña tarda una media de seis años en recibir un diagnóstico

El estrés escolar dispara la migraña que sufren hasta un 10% de niños y adolescentes: "No es un simple dolor de cabeza"

El estrés escolar dispara la migraña que sufren hasta un 10% de niños y adolescentes: "No es un simple dolor de cabeza"