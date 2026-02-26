Última hora de Rodalies, hoy en directo | Situación de la red, nuevas incidencias en líneas y trenes

En Directo
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
Cortada la R1 entre Arenys y Blanes por falta de tensión en la catenaria
La circulación de la línea R1 de Rodalies entre Arenys de Mar y Blanes está interrumpida por una falta de tensión en la catenaria producida durante la realización de trabajos este jueves desde las 6.46 horas
Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados, informó Adif en un mensaje a 'X' recogido por Europa Press.
Han añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.
Refuerzo de Rodalies por el Carnaval de Sitges
Renfe ha informado que pondrá en circulación cerca de 50.000 plazas adicionales en los trenes de la línea R2 Sur de Rodalies con motivo del Carnaval de Sitges, que se celebra hasta el 18 de febrero. El refuerzo se concentrará especialmente los días 14 y 18, cuando se esperan los mayores desplazamientos entre Barcelona y Sitges.
Junts exige a Illa cesar a Paneque o someterse a una cuestión de confianza
Junts ha advertido de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, deberá plantearse una cuestión de confianza si no destituye a la consellera Sílvia Paneque cuando retome su actividad tras su baja por enfermedad. El partido sostiene que mantenerla pese a la reprobación del Parlament por el caos en Rodalies supondría incumplir el mandato de la cámara.
Análisis del impacto del cambio climático en la R1
Además, ha anunciado la creación de una comisión para evaluar el impacto del cambio climático en la red ferroviaria, con especial atención a la línea R1 que circula por la costa. "A corto plazo tendremos que pensar en proteger", ha subrayado, reconociendo que se trata de un "terreno complicado" por su proximidad al mar.
Acuerdo con los maquinistas
En su comparecencia, Santano tambien ha sostenido que el acuerdo con los maquinistas por el que se puso fin a la huelga que convocaron a principios de semana, que incluye más recursos humanos y nuevas inversiones, también beneficiará a Catalunya y contribuirá a mejorar el servicio de Rodalies.
Avanzan las obras
Unos 400 trabajadores de Adif están trabajando actualmente en 71 puntos de la red de Rodalies, tras completar una veintena de intervenciones que han permitido reabrir líneas. Aunque se han inspeccionado preventivamente unos 600 puntos, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, advierte que aparecerán nuevas limitaciones relacionadas con próximas obras, como las previstas en los túneles del Garraf a mediados de marzo. Se espera que a finales de año las restricciones se reduzcan un 90%, mejorando progresivamente el servicio de Rodalies.
Paneque defiende su gestión de Rodalies
Paneque, preguntada en TV3 por el hecho de que la mayoría del Parlament la reprobara y pidiera su cese por segunda vez este jueves, ha comentado que ella hace "autocrítica" y que escucha a los grupos parlamentarios, pero ha afeado la postura de algunas formaciones.
"¿Algunos de los elementos que se ponían ayer ayudan a que Rodalies sea mejor mañana? Creo que algunos elementos claramente no", ha dicho.
Asimismo, Paneque ha explicado que su contacto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa --hospitalizado durante dos semanas y aún de baja laboral--, ha sido "diario" y afirma que este le ha trasladado la confianza en la gestión, no sólo después del accidente de Gelida (Barcelona), sino en general con la estrategia de Rodalies.
Rodalies podría operar sin restricciones en abril
El Gobierno y la Generalitat prevén que Rodalies operará en abril sin ninguna de las limitaciones de velocidad derivadas del centenar de obras de emergencia de estas semanas, aunque esperan que ya a finales de este mes y principios de marzo se eliminen la mayoría de estas restricciones, mientras que este fin de semana se reabrirá la RL4 entre Manresa y Cervera. Así lo han anunciado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, quienes han hecho un repaso este viernes del estado de Rodalies en una rueda de prensa en la estación de Sants.
Reanudación del servicio en varias líneas este fin de semana
Este viernes, Paneque ha señalado que se está trabajando en 70 puntos de la red que tienen limitación temporal de velocidad y que requieren de estas actuaciones.
Sobre la reapertura de tramos cortados de las líneas, ha precisado que se prevé que este fin de semana se reanude la R2 entre Sants y Bellvitge (Barcelona), la RL4 entre Lleida y Cervera (Lleida) y que quedarían para reabrir la R15 entre Reus y Ribarroja d'Ebre (Tarragona) y la R3, que entre Parets y la Garriga (Barcelona) se están llevando a cabo trabajos para desdoblar la vía.
Incidencias de larga duración
Al margen de las incidencias de hoy, varias líneas continúan afectadas por obras de larga duración que seguirán condicionando el servicio durante los próximos meses.
- R7: La línea permanece interrumpida por las obras de Adif en Montcada Bifurcació hasta mayo de 2026. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat.
- R3: Por las obras de desdoblamiento entre Parets del Vallès y La Garriga, el servicio entre L’Hospitalet de Llobregat y La Garriga sigue modificado hasta mayo de 2026.
