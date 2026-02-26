El rocambolesco intento de secuestro de una mujer acaba con cuatro detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal acusado de intentar secuestrar a una mujer en su domicilio de Polinyà de Xúquer. El asalto, ocurrido el 30 de octubre de 2025, no llegó a consumarse gracias a la reacción del perro de la víctima, que atacó a uno de los autores y obligó a los asaltantes a huir.

Según la denuncia, la mujer escuchó ruidos en la puerta y, al accionar la manivela, recibió un fuerte empujón. Un hombre desconocido, "con acento del este", irrumpió en el recibidor, la agarró con fuerza del brazo y le gritó "vente conmigo". Fue entonces cuando el animal mordió al agresor en una pierna, lo que frustró la acción. La víctima tuvo que recibir asistencia sanitaria por lesiones en labios, brazos y codo.

La investigación arrancó con el análisis de las cámaras de seguridad del municipio, que permitió confirmar que en el intento de secuestro participaron cuatro personas encapuchadas, actuando de manera coordinada y con funciones repartidas. Además, un policía local que salió a la calle tras escuchar los gritos de auxilio logró aportar un dato clave: la matrícula del vehículo utilizado para escapar.

Por cincuenta euros

Con esa pista, la Guardia Civil puso en marcha la operación "Nidorino". El coche resultó ser de alquiler y figuraba arrendado por un vecino de Algemesí. Poco después, el vehículo apareció calcinado y sin placas en Benicull de Xúquer. El arrendatario acudió a denunciar un supuesto robo, pero las incoherencias en su relato llevaron a los agentes a descubrir que lo había alquilado para su sobrino —sin permiso de conducir— a cambio de 50 euros. En el marco de las pesquisas se halló ropa que coincidía con la vestimenta de uno de los autores captados por las cámaras.

La primera fase culminó en noviembre de 2025 con la detención de un joven de 21 años, español y vecino de Algemesí, al que se atribuyen delitos de organización delictiva, secuestro, daños en vehículo, falsificación documental y contra la seguridad vial. El rastreo de su entorno permitió identificar a otros dos sospechosos que encajaban con la fisionomía y la indumentaria vistas en las grabaciones, detenidos en diciembre de 2025: dos hombres de 20 y 21 años, también españoles y de Algemesí, por organización delictiva, secuestro y daños en vehículo.

Identificación

La identificación del cuarto implicado llevó a los agentes a verificar si algún hombre había acudido a centros sanitarios con una mordedura en la pierna. Aunque no constaron registros, el personal de un centro de Valencia recordó a un paciente con "acento del este" que no presentó documentación. Tras solicitar el padrón y realizar un cribado, la víctima lo reconoció sin dudas en un reconocimiento fotográfico. Así fue detenido un hombre de 40 años, de nacionalidad ucraniana y residente en Valencia, que aún presentaba marcas compatibles con el mordisco en la pierna derecha.

Los investigadores barajan como móvil que los detenidos de Algemesí, conocedores de la pareja de la víctima y de su "alto nivel de vida", habrían contratado al cuarto arrestado para ejecutar el intento de secuestro a cambio de dinero.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Sueca. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca (Plaza nº 6).