Rodalies recupera el servicio de la R8 entre Rubí y Granollers

Han tenido que pasar casi dos semanas para que Rodalies recuperara el servicio en uno de los tramos que tuvieron que cerrar después del accidente de Gelida, cuando afloraron incidencias acumuladas en el entramado ferroviario catalán desde hacía años. Tras haber recuperado el servicio parcialmente en la RL4 hace ya 13 días. La línea afortunada este jueves es la R8, que vuelve a circular entre Rubí y Granollers después de un mes cerrada completamente al tráfico de trenes.

Como la línea todavía no cubre todo su trayecto original hasta Martorell Central, el material rodante de Renfe todavía no pasará por el túnel de Rubí, el paso subterráneo que dejó bloqueado el tráfico ferroviario de mercancías durante los primeros días de la crisis. Por ese punto del Vallès Occidental seguirán circulando los trenes de mercancías, aunque Renfe, Adif y el departament de Territori estiman oportuno que no pasen, todavía, los trenes con pasajeros.

De momento, el Govern no ha concretado cómo se suplirá el trayecto entre Martorell y Rubí, ni si los buses sustitutorios que hasta ahora iban directamente desde las cabeceras de línea -Martorell y Granollers- hasta la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) seguirán en funcionamiento.

Tras la R8, queda por reabrir todavía todo el tramo de la R3 entre La Garriga y Puigcerdà (además del corte ya programado por desdoblamiento entre L'Hospitalet y La Garriga) y el tramo Reus - Riba-roja d'Ebre de la R15. También siguen funcionando con trenes lanzadera y buses complementarios los tramos Manresa-Terrassa (R4 y RL4) y Blanes-Maçanet-Massanes (R1).

Mercancía peligrosa

La recuperación parcial de la R8 no ha evitado, sin embargo, que se produjeran pequeñas incidencias en el sistema de Rodalies durante las primeras horas de la mañana. En la estación de la Llagosta, donde se detienen las líneas R2 y R2Nord, un tren de mercancías ha sufrido una fuga de argón líquido refrigerado, un gas no tóxico. El incidente ha obligado a desplegar a seis dotaciones de los bomberos y provoca retrasos en este corredor ferroviario.

También se ha tenido que cortar a primera hora a causa de una bajada de la tensión la R1 entre Blanes y Calella. Durante unos minutos, Renfe ha habilitado un servicio de bus alternativo entre Blanes y Arenys de Mar.

Traspaso y responsabilidades

Parte de la solución a estas incidencias, según la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pasa por la mejor coordinación entre los agentes implicados en la gestión del tráfico ferroviario en Catalunya, es decir, Renfe y Adif. Así lo ha recordado durante la entrevista que ha concedido esta mañana al programa Cafè d'Idees de La 2, donde ha insistido en la idea que mayor colaboración entre los centros de control de Renfe (en el Clot) y de Adif (en la estación de França) es clave para reducir el número de incidentes.

"Es algo que ya se está haciendo en el metro; trabajo compartido y colaboración", ha ejemplificado la consellera, que ha vuelto a volcar sus esperanzas en Òscar Playà, que dejó su puesto de director general en TMB para capitanear la empresa mixta que gestionará Rodalies tras su traspaso a la Generalitat. Hace pocas semanas, Paneque explicó que Playà había trasladado personal del centro de control de Renfe al de Adif.

Es un movimiento que también tienen que permitir mejorar el sistema de información a tiempo real para los usuarios, algo que, ha admitido Paneque, ahora mismo "no funciona". "El usuario tiene que poder mirar los horarios y decidir si quiere esperar al tren o buscar una alternativa de forma rápida", ha asegurado la consellera. Según explicó la directora general de Transports, Susi López, Rodalies trabaja para presentar este mismo semestre una nueva 'app'.

Preguntada por la ausencia en Catalunya del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la crisis ferroviaria, la consellera ha asegurado no haber tenido tiempo para "echarlo de menos". "La coordinación con el Ministro ha sido constante, [...] ha habido llamadas a altas horas de la madrugada para tomar decisiones conjuntas", ha defendido la responsable de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.