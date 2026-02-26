La portada de EL PERIÓDICO del 27 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 27 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  3. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
  6. Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
  7. Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
  8. Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable

Resultados de la Primitiva del jueves 26 de febrero de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 26 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 26 de febrero de 2026

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

El 'chemsex' se erige en un "problema de salud pública" en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas

El 'chemsex' se erige en un "problema de salud pública" en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas

Descubren 110 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de un camión en Abrera

Descubren 110 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de un camión en Abrera

Un nuevo índice de salud intestinal permite rastrear enfermedades como el cáncer colorrectal

Un nuevo índice de salud intestinal permite rastrear enfermedades como el cáncer colorrectal

Los mosquitos Anopheles se alimentan de sangre humana desde hace casi 2 millones de años

Los mosquitos Anopheles se alimentan de sangre humana desde hace casi 2 millones de años