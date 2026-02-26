De Maldivas a Les Naus de Alicante: los "influencers" también se fijan en la vivienda protegida

El residencial Les Naus de Alicante, la primera promoción de vivienda protegida que se construye en la ciudad en 20 años, no solo ha conquistado a cargos vinculados con el Ayuntamiento de Alicante o la Generalitat Valenciana, también a empresarios y hasta a influencers. El hijo de una concejala del PP de San Vicente, dueño de tres asesorías, y su mujer, directora general de la conocida clínica estética Enea, se encuentran entre los vecinos de la exclusiva urbanización, a la que se mudaron no sin antes reformar su piso, ubicado en una sexta planta.

Pese a haber accedido a una vivienda protegida, reservada para personas con unos ingresos por debajo de los 55.000 euros anuales (salvo excepciones por hijos o discapacitados a cargo), Alejandro Lillo (hijo de la concejala popular de San Vicente Mercedes Torregrosa) y su mujer, Carmen Bañón, que ostenta un cargo directivo en la clínica que su hermana fundó junto a la influencer Teresa Andrés Gonzalvo, presumen de su tren de vida en las redes sociales.

Él, que ha aparecido como colaborador del programa televisivo El Chiringuito, es además socio director de Vilanova Lillo Asesores, un grupo que ha abierto hasta tres despachos en Alicante, San Vicente y Sant Joan, y cuenta con dos grados universitarios y dos másters. Ella dirige el día a día del citado centro estético, con establecimientos en el barrio de Salamanca (Madrid) y en Playa de San Juan (Alicante). Entre sus clientes, Carmen Lomana, Nieves Álvarez y hasta Ilia Topuria.

Desde 2017, cuando la pareja (de 31 y 30 años) comenzó a dar fe de su amor en internet tras conocerse durante un Erasmus en Bolonia, Lillo y Bañon han compartido su pasión por recorrer el mundo: París, Maldivas, Japón, Nueva York, Grecia o Mónaco son solo algunos de los destinos que ambos han visitado en este tiempo. En una de sus aventuras del año 2024, en Sri Lanka, los jóvenes decidieron dar un paso más y comprometerse.

La boda llegó un año más tarde, en octubre de 2025, coincidiendo con la época en la que se hizo entrega de las viviendas de la promoción, y no defraudó a ninguno de los cerca de 200 invitados. Al enlace, celebrado en la Finca El Senyoret de Benidorm, no le faltó de nada: un menú con la firma de Ricard Camarena, reportaje fotográfico a cargo de un estudio que colabora con las revistas Vogue y ELLE; dos vestidos de novia; grupo de música... Y hasta un imitador de Freddie Mercury, coreógrafo del artista Abraham Mateo.

La transformación de la vivienda

Antes de instalarse en Les Naus, la pareja se inclinó por reformar la vivienda que él acababa de adquirir. La actuación, a cargo del reconocido diseñador Antonio Rabadán, fue compartida en las redes sociales y posteriormente eliminada, después de que este diario se hiciera eco de los detalles. En la publicación se destacaba la transformación del inmueble, originalmente considerado "una promoción sin alma". La intervención arquitectónica se ha centrado en un estilo neoclásico luminoso, con molduras personalizadas y una cocina abierta.

El salón cuenta con un gran sofá blanco, mesas de tamaño imponente y una iluminación diseñada específicamente para el espacio. El vestidor y los baños, igualmente amplios y revestidos con materiales de primera calidad, refuerzan la sensación de exclusividad que caracteriza la propiedad.

"Un gran comienzo, un cambio importante en vuestra vida", comentó la concejala popular Mercedes Torregrosa sobre la reforma de lujo que su hijo había realizado en la vivienda protegida que acababa de adquirir

Tras anunciarse la reforma, las redes sociales del estudio se inundaron de elogios, tanto por parte de la propia pareja como de sus conocidos y otros seguidores del diseñador. Entre los comentarios, Bañón no quiso dejar de compartir su entusiasmo: "No puedo estar más contenta", apuntó. Su hermana y compañera en la clínica Enea, Gracia Bañón, ironizó con la complejidad de la reforma: "Aún me acuerdo del día que iba a ser algo sencillito". Por su parte, la otra fundadora de Enea, la influencer Teresa Andrés Gonzalvo, describió la reforma como "divina", mientras que la también influencer Violeta Magriñán comentó: "¡Qué bonita!". Fuera del mundo de las redes, la madre del propietario y edil del Ayuntamiento de San Vicente, Mercedes Torregrosa, también se unió a los comentarios: "Precioso y muy cálido. Un gran comienzo, un cambio importante en vuestra vida. Mucha suerte y felicidad", deseó a los recién casados.

Sin embargo, la transformación no ha pasado desapercibida tampoco para quienes han mostrado su indignación con el escándalo de las viviendas protegidas. Comentarios más recientes apuntan hacia la contradicción que representa convertir un inmueble sobre un suelo que fue público en un bien de lujo: "Menudo pisazo se han hecho, cualquiera diría que es una VPO", comentó una seguidora en Instagram. Aunque ambos se encuentran empadronados en el polémico residencial de La Condomina, el inmueble se escrituró exclusivamente a nombre de él.