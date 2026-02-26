Multan con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una "cama sexual de grandes dimensiones"

El Ayuntamiento de València ha multado al club Flamingos, situado en el Marítim, por contravenir la licencia para la que tiene actividad y bloquear la salida al exterior con un sistema de acceso controlado. El consistorio fija aquí algunas condiciones que podrían ser extrapolables a otros locales similares repartidos por la ciudad, acostumbrados a moverse en una especie de limbo legal.

Según el expediente del Servicio Central de Procedimiento Sancionador, a finales de 2024 la Policía Local levantó un acta de denuncia contra la empresa gestora del local por efectuar actividades modificando las condiciones establecidas en la licencia. En concreto, tal como se recoge en el texto, “en una de las zonas se observa una cama de grandes dimensiones ocupada por dos clientes realizando actos de naturaleza sexual…”.

Asimismo, el procedimiento sancionador señala como motivo de multa el incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente y en las licencias o autorizaciones, dado que “desde el exterior no es posible la entrada de forma libre, necesitando de la apertura desde el interior para el acceso, tocando un timbre”. Y también recoge el expediente del incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguro exigidos por ley.

A mediados de julio se le comunicó a la empresa expedientada su derecho a la defensa y la posibilidad de acogerse a las reducciones sobre las sanciones inicialmente propuestas, que eran de 3.000 euros por la cama grande y 6.000 euros por el acceso con timbre. La mercantil del club de swingers –intercambios sexuales en una sala adecuada a modo de bar, con barra y música– alegó manifestando su disconformidad, pero el 1 de octubre el ayuntamiento mantuvo la propuesta de sanción por la modificación de licencia y el incumplimiento de las medidas de seguridad, archivando en cambio la providencia relativa a la falta de seguro de responsabilidad civil.

El local de intercambio en una imagen de su propia web / Flamingos

A finales de 2025, la empresa presentó un nuevo escrito de alegaciones indicando que la actividad se ejerce conforme a los términos que consta en el expediente del servicio de Licencias de Actividad y respecto al timbre para acceder al establecimiento indicaba que habría que “sancionar a prácticamente todos los locales de España”, dados que los clubes de estas características se guardan de dar acceso libre.

Finalmente, ratifica las multas con una argumentación más extensa que quizás funcione a modo de aviso para locales similares, levantados muchas veces sobre un vacío legal. Para rechazar el punto de la licencia, el ayuntamiento argumenta que hay mobiliario no recogido en el proyecto, como la “cama de grandes dimensiones”. La licencia se dio para un “pub con spa” sin mención a alguna a la presencia de dichas camas.

Y para tumbar las alegaciones relacionadas con la evacuación el consistorio dice que el timbre accionado desde el exterior para que se abra la puerta supone una infracción en materia de seguridad, dado que las puertas de acceso deben estar libres de cualquier mecanismo que dificulte su apertura, tal como se recoge en el decreto de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Además, se indica que, ante la justificación de que se usaba el timbre para evitar el acceso de menores de 16 años, la normativa exige contar con un servicio de admisión específico, pero no bloquear la puerta.