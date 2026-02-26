Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baronesa ThyssenMigrañaJubilaciónCubaPedro SánchezAntonio TejeroDana ValenciaBurnoutAyusoBarcelonaAtúnPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Accidente

Muere una docente atropellada por un autobús en Empuriabrava

La víctima, de 42 años, cruzaba la calle cuando el vehículo la ha arrollado

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra señalizando un accidente

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra señalizando un accidente / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer de 42 años, maestra del institut escola de Empuriabrava, ha muerto este jueves por la mañana en Castelló d'Empúries después de ser atropellada por un autobús de línea regular del municipio.

El accidente ha tenido lugar hacia las nueve de la mañana, en el sector Pla de Roses, en una calle cercana al centro educativo. Según las primeras informaciones, la víctima estaba cruzando la vía cuando el vehículo la ha arrollado, por causas que todavía se están investigando por parte de la Policía Local de Castelló d'Empúries.

El suceso ha movilizado a los Bombers y al SEM al lugar. Los sanitarios, pese a los intentos, no han podido hacer nada por salvar la vida de la docente.

Noticias relacionadas

Segundo accidente mortal urbano

Este es el segundo accidente de tráfico urbano mortal de las comarcas gerundenses de la semana. El primero ocurrió el martes en Camós cuando un motorista de 17 años perdió la vida después de chocar contra una farola en Camós cuando circulaba con un ciclomotor por la carretera que lleva el mismo nombre que el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  3. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
  6. Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
  7. Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
  8. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre

Sant Joan de Déu impulsa una red pública de hospitales europeos que fabriquen inmunoterapias CAR-T contra el cáncer

¿Qué es la fiebre aftosa que azota a Sudáfrica y Chipre?

¿Qué es la fiebre aftosa que azota a Sudáfrica y Chipre?

La Seguridad Social amplía la lista de enfermedades con acceso a la jubilación anticipada, entre ellas el párkinson, la espina bífida o los daños renales

Los bosques del planeta están cambiando: cada vez más especies débiles y menos resistentes

Los bosques del planeta están cambiando: cada vez más especies débiles y menos resistentes

Un fraude eléctrico permite descubrir una granja de criptomonedas en el Bages

Un fraude eléctrico permite descubrir una granja de criptomonedas en el Bages

Una de cada dos denuncias impuestas a conductores profesionales ha sido por no respetar los tiempos de conducción y descanso

Una de cada dos denuncias impuestas a conductores profesionales ha sido por no respetar los tiempos de conducción y descanso

El rocambolesco intento de secuestro de una mujer acaba con cuatro detenidos

El rocambolesco intento de secuestro de una mujer acaba con cuatro detenidos

Siete de cada diez españoles consideran que la prostitución es violencia y no una forma de ejercer la libertad sexual

Siete de cada diez españoles consideran que la prostitución es violencia y no una forma de ejercer la libertad sexual