Muere una docente atropellada por un autobús en Empuriabrava

Una mujer de 42 años, maestra del institut escola de Empuriabrava, ha muerto este jueves por la mañana en Castelló d'Empúries después de ser atropellada por un autobús de línea regular del municipio.

El accidente ha tenido lugar hacia las nueve de la mañana, en el sector Pla de Roses, en una calle cercana al centro educativo. Según las primeras informaciones, la víctima estaba cruzando la vía cuando el vehículo la ha arrollado, por causas que todavía se están investigando por parte de la Policía Local de Castelló d'Empúries.

El suceso ha movilizado a los Bombers y al SEM al lugar. Los sanitarios, pese a los intentos, no han podido hacer nada por salvar la vida de la docente.

Noticias relacionadas

Segundo accidente mortal urbano

Este es el segundo accidente de tráfico urbano mortal de las comarcas gerundenses de la semana. El primero ocurrió el martes en Camós cuando un motorista de 17 años perdió la vida después de chocar contra una farola en Camós cuando circulaba con un ciclomotor por la carretera que lleva el mismo nombre que el municipio.