El TSJB avala la limitación de vehículos en Ibiza: Baleària pierde la batalla legal por el acceso a la isla

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) avala la limitación de entrada y circulación de vehículos en Ibiza puesta en marcha por el Consell de Ibiza por primera vez el pasado verano. Según ha informado la institución ibicenca en un comunicado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por Baleària contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, que ya había rechazado la solicitud de medidas cautelares de la naviera.

Con esa petición, Baleària buscaba la suspensión de la cuota máxima de vehículos que pueden acceder a la isla de Ibiza desde 2025, un límite aprobado por el pleno del Consell de Ibiza el 28 de marzo de 2025.

Según informa el Consell de Ibiza en un comunicado, en su resolución, el tribunal recuerda que, "frente al interés económico privado de la naviera recurrente", tal y como ya apuntó la jueza de instancia, debe prevalecer el interés público que sustenta la norma: la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de Ibiza, unos objetivos que, según recoge el auto, cuentan con "reconocimiento constitucional".

Así, la Sala ha acordado desestimar el recurso de apelación y condenar a Baleària al pago de las costas procesales, con un límite de 1.000 euros. Según indica el comunicado, en la propia resolución se indica que contra esta decisión no cabe recurso de casación.