Incidencia ferroviaria
Interrumpida la alta velocidad entre L'Aldea y L'Ametlla de Mar por el atropello de una persona
Renfe habilita un servicio alternativo por carretera entre Tortosa y L'Ametlla mientras continúa activada la prealerta del plan Ferrocat
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: la R8 reabre entre Granollers y Rubí en una nueva mañana con retrasos e incidencias
La circulación de trenes de alta velocidad entre L'Aldea y L'Ametlla de Mar permanece interrumpida después de que una persona haya sido atropellada en este tramo, según han informado fuentes oficiales. Tras conocerse el suceso, ADIF ha comunicado el corte de la línea y ha activado los protocolos previstos para este tipo de incidencias en la red ferroviaria.
Al mismo tiempo, Protecció Civil ha puesto en marcha la prealerta del plan Ferrocat, el dispositivo específico para emergencias ferroviarias en Catalunya, con el fin de coordinar la actuación de los distintos cuerpos operativos y garantizar la seguridad en la zona afectada. De hecho, los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar y trabajan junto a los equipos técnicos mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Por su parte, Renfe ha informado de que se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Tortosa y L'Ametlla de Mar con el objetivo de asegurar la movilidad de los pasajeros afectados. Con esta medida, la compañía pretende reducir el impacto en los viajeros de media y larga distancia que utilizan habitualmente este corredor estratégico del sur de la provincia de Tarragona.
Mientras tanto, la circulación ferroviaria continúa suspendida y no se ha concretado aún una hora estimada para su restablecimiento, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles modificaciones en los horarios y trayectos.
