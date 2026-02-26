Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRÁFICO DE ANIMALES

Hallan 15 pangolines muertos en una maleta: la Guardia Civil investiga un presunto delito contra la fauna en el aeropuerto de Barajas

Los agentes encontraron los cadáveres de los animales protegidos, con un peso de 40 kilos, en el interior de una maleta procedente de Etiopía

Incautan en Barajas 15 pangolines muertos en una maleta procedente de Etiopía

Incautan en Barajas 15 pangolines muertos en una maleta procedente de Etiopía / EFE

Javier Niño González

Madrid
Hasta quince pangolines muertos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Eso encontró la Guardia Civil al inspeccionar una maleta procedente de un vuelo de Addis Abeba, capital de Etiopía. Los animales, una especie protegida a nivel internacional, fueron incautados por los agentes de la Unidad Fiscal y Fronteras.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, según ha informado este jueves la Dirección General de la Guardia Civil. Los agentes fueron alertados tras la inspección de rayos X del equipaje, que mostró diferentes tonalidades y densidades que llamaron la atención.

Al abrir la maleta frente a su propietaria, encontraron 40 kilos en cadáveres de una subespecie del pangolín, un animal protegidos por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), envueltos en plásticos.

La Guardia Civil investiga a la pasajera como presunta autora de un delito contra la fauna, mientras los ejemplares han sido enviados a la autoridad nacional CITES, que regula el comercio internacional de especies protegidas, para su estudio, catalogación y valoración.

La incautación se produjo en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, desempeñadas por la Guardia Civil y cuyo objeto es prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera. El tráfico ilegal de especies protegidas constituye una grave amenaza para la biodiversidad y puede estar castigado con penas de prisión y multa, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal.

