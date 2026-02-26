Hallan 15 pangolines muertos en una maleta: la Guardia Civil investiga un presunto delito contra la fauna en el aeropuerto de Barajas

Hasta quince pangolines muertos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Eso encontró la Guardia Civil al inspeccionar una maleta procedente de un vuelo de Addis Abeba, capital de Etiopía. Los animales, una especie protegida a nivel internacional, fueron incautados por los agentes de la Unidad Fiscal y Fronteras.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, según ha informado este jueves la Dirección General de la Guardia Civil. Los agentes fueron alertados tras la inspección de rayos X del equipaje, que mostró diferentes tonalidades y densidades que llamaron la atención.

Al abrir la maleta frente a su propietaria, encontraron 40 kilos en cadáveres de una subespecie del pangolín, un animal protegidos por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), envueltos en plásticos.

La Guardia Civil investiga a la pasajera como presunta autora de un delito contra la fauna, mientras los ejemplares han sido enviados a la autoridad nacional CITES, que regula el comercio internacional de especies protegidas, para su estudio, catalogación y valoración.

La incautación se produjo en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, desempeñadas por la Guardia Civil y cuyo objeto es prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera. El tráfico ilegal de especies protegidas constituye una grave amenaza para la biodiversidad y puede estar castigado con penas de prisión y multa, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal.