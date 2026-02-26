La Generalitat adjudica el rediseño este año de la red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios

El Govern avanza en el rediseño de la nueva red de bus público para conectar todos los municipios en Catalunya. Idom Consulting trazará este año el nuevo mapa de transporte interurbano, tras ganar el concurso que la conselleria de Territori convocó hace seis meses. Cuatro consultoras se han presentado a una oferta que la adjudicataria se ha llevado por 210.000 euros, un 30% por debajo del precio de la licitación.

En 2028 caducan las históricas concesiones de bus interurbano, otorgadas en su mayoría entre 1950 y 1960, que hoy sostienen más de 850 líneas operadas por 51 empresas y 1.500 vehículos. Urge adaptar la red de autobús interurbano a la nueva realidad: la demanda se ha disparado un 30% desde 2019 al pasar de 70,6 a un total de 90,2 millones de viajeros. Los flujos de movilidad y el tipo de desplazamientos han cambiado totalmente, y el nuevo mapa de transporte interurbano tiene como misión modernizar y racionalizar la red actual.

Mapa complejo

La Generalitat empieza así a dibujar el modelo con el que pretende garantizar la cobertura de todo el territorio, integrado y coordinado con el resto de medios de transporte público, especialmente los ferroviarios. El bus interurbano está formado tanto por líneas de alta demanda como las que conectan por ejemplo Barcelona con Mataró, Igualada, Ripollet o Vilafranca, así como por más de 230 conexiones en zonas menos pobladas.

Además de reordenar las conexiones, debe integrar el nuevo servicio a demanda clic.cat en áreas rurales o más alejadas, y dar por fin respuesta a la necesidad de conexión en transporte público de los polígonos industriales. Es pues, un mapa complejo que espera actualizar completamente el actual, y que debe estar listo como muy tarde en diciembre de 2026.

El mapa debe establecer por dónde deben pasar las líneas, y también, y no menos importante, con una frecuencia y unos horarios adaptados a la demanda actual y a la prevista para los próximos años. Será importante, en el caso de los polígonos, responder a los horarios de entrada y salida al trabajo, y en zonas comerciales muy concurridas, los de apertura y cierre de las tiendas.

Uno de los aspectos pendientes es adecuar la oferta también durante los fines de semana y festivos, ya que cada vez más usuarios eligen también el autobús en sus desplazamientos por motivos de ocio. A partir del nuevo mapa, la intención del Govern es agrupar los servicios en unos pocos lotes de explotación, lo que en su opinión debe conducir a una mejor gestión, y mayor calidad y eficiencia.

Pliegos similares en el AMB

En este proceso, medio centenar de líneas se traspasarán al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) dada la estrecha interrelación de los municipios metropolitanos. Sin embargo, los pliegos de los concursos serán prácticamente iguales.

Aunque las concesiones terminan en 2028, la conselleria de Territori no quiere esperar hasta entonces para adecuar la oferta. Apuesta por un proceso escalonado, con nuevos concursos antes de 2028, aunque ese año habrá la gran mayoría. Los nuevos contratos, como el de Manresa y el BrCat en Girona, ya incluyen las condiciones que regirán el proceso de modernización que debe realizar toda la flota de autobuses interurbanos. Para empezar, los acuerdos tras el fin de las actuales concesiones centenarias serán por un plazo máximo de 10 años.

Por ejemplo, el nuevo contrato de autobús entre Manresa y Barcelona es hasta 2029 y se ha adjudicado a Monbus por 12,1 millones de euros. Incrementa la oferta de expediciones entre un 50% y un 70% en líneas exprés (e22, e23) con más frecuencias en hora punta, incorpora paradas en nuevas poblaciones (como Castellgalí y Sant Vicenç de Castellet) e incluye el servicio nocturno los fines de semana. Los nuevos autobuses cuentan con pantallas interiores e información en tiempo real vía app.

Corredores rápidos

En Girona, en noviembre entró en funcionamiento el primero de los seis corredores de bus rápido (BRCat) que está trazando la Generalitat, para fomentar el paso del vehículo privado por el bus en eficientes conexiones interurbanas en las que el transporte colectivo goza de preferencia. Teisa explota el servicio de bus BRCat en Girona, con una flota recién estrenada de vehículos 100% eléctricos, y con el objetivo de mejorar la frecuencia, la velocidad y la fiabilidad. La frecuencia de paso en hora punta se ha establecido en 3,5 minutos. Desde su puesta en marcha, el nuevo recorrido de la L9-BRCat contabiliza 3.000 pasajeros diarios, la L4 ha incrementado la demanda en un 8%, mientras que la L3 sigue con los mismos usuarios.

Sin embargo, mientras se diseñan los nuevos contratos, el aumento de la demanda de transporte es tal que en horas punta se repiten larguísimas colas y autobuses llenos que no admiten más pasaje al llegar a ciertas paradas. Por ello, el Govern está aplicando un plan de choque para reforzar 62 líneas de forma urgente en los corredores más transitados. El plan ya se ha visto insuficiente y ha tenido que elaborar un segundo para añadir aún más autobuses este año, que se sumarían a otras 131 actuaciones, con una inversión de 21 millones de euros.