Eva y Marc, tras superar una formación en talento digital: "Ahora puedo hacer lo que siempre quise"

El distrito barcelonés de Nou Barris dispone desde este jueves de un activo más en su puntero Parc Tecnològic. En este espacio de más de 11.000 metros cuadrados, y por el que pasan cerca de 6.000 personas cada año, se ha instalado la nueva sede presencial del programa 'Per Talent Digital', de la Fundación ONCE. En colaboración con la Generalitat de Catalunya y con Barcelona Activa, este programa ofrecerá cada año a 250 personas con discapacidad cursos en inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, entre otras muchas competencias digitales. Se trata de una iniciativa por la que ya han pasado más de 32.000 personas a nivel estatal.

Una de las aulas del nuevo espacio de 'Per Talent Digital', en el Parc Tecnològic de Nou Barris / Pau Gracià / EPC

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Once, Alberto Durán, ha celebrado la inauguración del espacio y ha defendido la necesidad de formar a todas las personas por igual en competencias digitales para evitar que la brecha digital aumente la todavía relevante brecha social de las personas con discapacidad. "La trasnformación digital, para que sea verdadera y no genere desigualdad tiene que ser inclusiva", ha asegurado Durán, antes de asegurar que el Parc Tecnològic de Nou Barris se ha convertido con este espacio en el "mayor campus europeo de formación tecnológica universal, gratuita y accesible".

La inauguración se ha enmarcado también en los actos previos al Mobile World Congress 2026, que tendrán lugar la semana que viene el Fira de Barcelona. Es por eso que, entre los parlamentos institucionales que se han acercado este jueves a Nou Barris, estaba el director general de GMSA –la organizadora del congreso–, John Hofmann. "La mano de obra del futuro tiene que ser diferente, más moderna y más diversa", ha defendido el empresario americano, que ha loado la evolución de Barcelona.

John Hofmann, a su llegada al Parc Tencològic de Nou Barris / Pau Gracià / EPC

En la misma línea se ha expresado la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, que ha tirado de experiencia personal –ella misma es oriunda de Nou Barris y pudo estudiar gracias a una beca– para defender la necesidad de que la Administración acompañe al talento. "Estamos diciendo a todas estas personas que no pueden renunciar a soñar; que si se esfuerzan y ven una Administración pública comprometida con la prosperidad compartida pueden conseguir lo que se propongan", ha asegurado.

Aunque la del distrito de Nou Barris será la primera sede presencial del programa en Catalunya, algunos catalanes ya han pasado por 'Per talent digital'a través de sus cursos remotos y de sus 'bootcamps' –cursos presenciales intensivos de programación–.

Un nuevo futuro para Eva y Marc

Es el caso, por ejemplo, de Eva. En su casa fueron unos adelantados con los ordenadores –"desde el año 93, cuando era pequeña, teníamos uno"–, aunque la vida la llevó por otros derroteros. Estudió física en la universidad hasta el tercer año, cuando un achaque especialmente duro de la enfermedad de Crohn que padece la obligó a pasarse un tiempo en el hospital. Perdió la beca y tuvo que reinventarse haciendo un grado de Formación Profesional y Márketing, ámbito en el que trabajó hasta que tuvo su primer hijo.

"Le diagnosticaron autismo y dejé el trabajo". Fueron años especialmente duros para ella, más aún cuando su hijo empezó a sufrir bullying en el instituto. Fue ese acoso el que llevó a Eva a sacarlo del centro y, meses más tarde, a apuntarlo a uno de los 'bootcamp' que impulsava 'Per talent digital'. "Cómo a él todavía le daba cierto reparo volever a un aula, me apunté con él", explica Eva, que volvió a cogerle el gusto a la informática. Tanto es así que acabó el curso y empezó a trabajar de programadora 'Front-end' en NTTData. "Diseño aplicaciones para una empresa de automoción, básicamente traducimos indicadores de Big Data en gráficos comprensibles para los trabajadores", explica. Su hijo, de momento, sigue con los cursos.

Marc, en uno de los espacios de la nueva sede de 'Per Talent Digital' / Pau Gracià / EPC

También se ha beneficiado de estos cursos gratuitos Marc. De momento, ha hecho un curso general de ofimática, aunque espera con ansias empezar a medidados del próximo mes de marzo su curso en Diseño Digital y 3D. Marc tuvo que reinventarse cuando una enfermedad que tenía desde pequeño pero que no le había afectado en su día a día, se transformó de repente en una pérdida total del oído. "Me fui a dormir y cuándo me desperté ya no escuchaba nada", explica. Su enfermedad se complicó y tuvo que dejar la imprenta en la que había trabajado durante 32 años. Fue entonces cuando topó con estos cursos y decidió que tomaría cursos de diseño. "Ahora puedo hacer lo que siempre quise", celebra.

Marc espera que con los cursos, especialmente con la formación en diseño 3D, pueda reincoporarse al trabajo, aunque no descarta explorar otros caminos, como el de la docencia. "Ya me lo decían en la imprenta, pero también me lo dicen aquí. A mí me gusta aprender, pero también enseñar", explica.