Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TejeroFremanezumabAyusoCarmen ThyssenBarcelonaDocumentos 23FAtúnLa SagreraRonda de DaltSant Joan de DéuPremios Goya 2026Cuba
instagramlinkedin

Reservas de agua

Estado de los embalses hoy, 26 de febrero en Catalunya: así están Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, según los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua

VÍDEO | El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras varios años de sequía, la lluviosa primavera de 2025 alivió la situación de los pantanos catalanes, llegando a elevar sus reservas por encima del 80% de su capacidad, un incremento de más del 20% respecto a la media de los cinco años anteriores.

Las últimas lluvias han hecho que los embalses de Catalunya hayan ganado cinco puntos en una semana, regresando al 90% de su capacidad en este inicio de año y estableciendo máximos que no se registraban desde 2020.

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encargada de actualizar estos datos, publica diariamente varios informes que recogen el estado de los embalses. Por un lado, hay disponible un informe diario sobre todo el territorio catalán; por otro, existe un registro específico para el sistema Ter-Llobregat.

Nivel de los pantanos hoy, 26 de febrero

El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 26 de febrero, en un 93,17% de su capacidad total, un 0,03% menos que el último registro. Esta cifra mantiene holgadamente al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue hace unas meses cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.

El entramado Ter-Llobregat abastece sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona y a la comarca leridana del Solsonès. Consiste en una red de plantas, depósitos y otras instalaciones que consta de cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès). 

A ellos hay que sumar otros cuatro pantanos que se encuentran fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).

Recuperación de los pantanos

Hace unos meses, los efectos de la sequía azotaron duramente a Catalunya, obligando al Govern a tomar medidas. Así, si comparamos los datos con los del 2024, los resultados son positivos: todos los embalses están mejor.

Es importante subrayar que estos datos representan ya unos registros similares a los correspondientes a la época previa a la sequía. El año 2019, por ejemplo, arrancó con prácticamente todos los embalses (a excepción del de Siurana) por encima del 80% de su capacidad, tal como reflejan los datos de la ACA.

Este es el estado actual de los pantanos de las cuencas internas de Catalunya, según las últimas cifras disponibles:

Un cierre de año más lluvioso de lo normal

Tras varios años de déficit de lluvias que llegaron a provocar episodios de sequía extrema y restricciones de agua en Catalunya, los últimos meses de 2025, como ya lo hicieron los primeros del mismo año, trajeron fuertes episodios de lluvia.

Noticias relacionadas

Estas lluvias, durante varias semanas, llegaron a ser casi ininterrumpidas. Algo parecido sucedió entre enero y marzo de 2025, cuando la acumulación de precipitaciones permitió que el 5 de abril se decretara el fin de la sequía, cerrando el mes de marzo con los embalses de las cuencas internas llenos en más del 60% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  3. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
  6. Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
  7. Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
  8. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre

La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: "Es mi única oferta"

La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: "Es mi única oferta"

Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Desconfinado el polígono industrial de Valls tras el incendio de una empresa química que ha provocado un herido leve

Desconfinado el polígono industrial de Valls tras el incendio de una empresa química que ha provocado un herido leve

El papa León XIV, ante el riesgo de cisma por la nueva rebelión de los lefebvrianos

El papa León XIV, ante el riesgo de cisma por la nueva rebelión de los lefebvrianos

Rodalies recupera el servicio de la R8 entre Rubí y Granollers

Rodalies recupera el servicio de la R8 entre Rubí y Granollers

El calentamiento de los océanos está diezmando la biomasa de peces en todo el Hemisferio Norte

El calentamiento de los océanos está diezmando la biomasa de peces en todo el Hemisferio Norte

Un hábito diario en casa podría estar detrás del aumento global de la miopía (y no es solo el uso del móvil)

Un hábito diario en casa podría estar detrás del aumento global de la miopía (y no es solo el uso del móvil)

Un empresario al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”

Un empresario al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”