Maltrato animal
Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan
Las imágenes fueron compartidas este domingo y las reacciones no se han hecho esperar
David Suárez
Un vídeo difundido a través de las redes sociales en el que se puede observar a una joven maltratando a su perro en Santiago, ha hecho que los usuarios estallen ante la crueldad que la dueña muestra con su mascota.
Grabadas en la rúa de Salgueiriños de Arriba, en las imágenes compartidas por la popular cuenta de Instagram @SalseoUSC, en las que ya avisa que son sensibles, se puede observar cómo la joven propina varias patadas al animal, llegando incluso a levantarlo en el aire por la correa atada al cuello, produciéndole un estrangulamiento momentáneo.
La situación ha sido notificada a la policía
"Ya difundí" u "Ojalá se pueda hacer algo y tenga una familia que le dé todo el amor que merece", son algunos de los más de setecientos comentarios que el vídeo acumula en menos de 24 horas, entre los que se encuentra uno de los propios gestores de Salseo, en el que informan que ya han notificado la situación de maltrato a la policía.
El animal ya se está en otro hogar
La buena noticia ha llegado en la mañana de este lunes. Después de la polémica generada este domingo entre los usuarios por las lamentables imágenes compartidas en redes sociales, desde Salseo USC confirman que la investigación policial ya ha dado sus frutos.
En una historia subida hace unos minutos, señalan que los agentes de la Comisaría compostelana les han informado que "el perro está en buen estado y en otra casa con otra persona".
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
- Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
- Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre