Maltrato animal

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan

Las imágenes fueron compartidas este domingo y las reacciones no se han hecho esperar

La muchacha y su mascota en las imágenes compartidas por cuenta de Instagram @SalseoUSC.

La muchacha y su mascota en las imágenes compartidas por cuenta de Instagram @SalseoUSC. / Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela
Por qué confiar en El Periódico

Un vídeo difundido a través de las redes sociales en el que se puede observar a una joven maltratando a su perro en Santiago, ha hecho que los usuarios estallen ante la crueldad que la dueña muestra con su mascota.

Grabadas en la rúa de Salgueiriños de Arriba, en las imágenes compartidas por la popular cuenta de Instagram @SalseoUSC, en las que ya avisa que son sensibles, se puede observar cómo la joven propina varias patadas al animal, llegando incluso a levantarlo en el aire por la correa atada al cuello, produciéndole un estrangulamiento momentáneo.

La situación ha sido notificada a la policía

"Ya difundí" u "Ojalá se pueda hacer algo y tenga una familia que le dé todo el amor que merece", son algunos de los más de setecientos comentarios que el vídeo acumula en menos de 24 horas, entre los que se encuentra uno de los propios gestores de Salseo, en el que informan que ya han notificado la situación de maltrato a la policía.

El animal ya se está en otro hogar

La buena noticia ha llegado en la mañana de este lunes. Después de la polémica generada este domingo entre los usuarios por las lamentables imágenes compartidas en redes sociales, desde Salseo USC confirman que la investigación policial ya ha dado sus frutos.

En una historia subida hace unos minutos, señalan que los agentes de la Comisaría compostelana les han informado que "el perro está en buen estado y en otra casa con otra persona".

TEMAS

