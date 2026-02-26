Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda

Catalunya mira al subsuelo en busca de energía limpia y estable. Esta primavera arrancará en el municipio de Samalús i Cànoves (Vallès Oriental) una prospección geológica para estudiar el potencial de la geotermia profunda de origen termal, un recurso poco explorado pero con capacidad para suministrar calor de manera constante durante todo el año. La actuación, impulsada por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, consistirá en un sondeo que alcanzará los 550 metros de profundidad.

El punto elegido se sitúa sobre la falla del Vallès, de la que emanan las aguas termales que alimentan las fuentes de Caldes de Montbui y su entorno. En concreto, se perforará la zona cercana al campo de fútbol del centro cívico Xavier Flaquer i Juvany, en terrenos municipales. El objetivo es caracterizar las rocas y obtener datos fiables del subsuelo que permitan medir con rigor si la zona puede aprovecharse como "batería de calor" para usos energéticos procedentes de una fuente que se considera renovable.

La geotermia, que no depende del viento y el sol y aprovecha el calor natural de la Tierra, ha ido creciendo en el actual contexto energético. La idea es emplearla para climatización y procesos industriales. En Catalunya ya existen experiencias y monitorización asociadas a la geotermia superficial, que explota temperaturas relativamente estables del terreno a poca profundidad. Este calor, moderado, se utiliza mediante bombas de calor para calentar o enfriar edificios.

Geotérmica profunda

El caso de Samalús, en la subcomarca del Baix Montseny, pone el foco en la geotermia profunda, donde las temperaturas son más elevadas y, por tanto, el aprovechamiento puede ser más ambicioso. A mayor profundidad, el subsuelo puede ofrecer temperaturas de hasta más de 150ºC, lo que abre un abanico posibilidades: redes de calor y frío, usos industriales o agrícolas (invernaderos) e incluso generar electricidad, aunque esta posibilidad se descarta por el momento en Catalunya.

La zona en la que se realizará la prospección, durante la visita de este jueves. / Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

La singularidad de Samalús está vinculada a la presencia de aguas termales, que se interpretan como una señal de que el calor del subsuelo profundo encuentra vías de ascenso hacia niveles más superficiales a través de la circulación de agua subterránea. Por esta razón la falla del Vallès se incluye en el catálogo de zonas con más potencial geotérmico elaborado por el ICGC.

En la zona se realizaron perforaciones en las décadas de 1980 y 1990. Aquellos trabajos llegaron en algún caso hasta los 1.000 metros, pero la información disponible es incompleta. Aun así, los indicios históricos apuntan que a 550 metros podrían encontrarse temperaturas de entre 60ºC y 90ºC, un rango que es compatible con diversos usos térmicos.

Los terrenos sobre los que se realizará la perforación. / Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Para obtener electricidad, en el Vallès, se requeriría descender hasta los 2.000 o 3.000 metros. Pero esta hipótesis queda fuera del alcance de esta primera perforación en la que se busca un primer perfil geológico con datos concretos. La perforación no será solo una foto puntual, sino una fuente continuada de datos de referencia para entender cómo se desarrolla el sistema hidrotermal catalán. La intención, según el planteamiento técnico, es generar una base sólida para evaluar posibles desarrollos con criterios de seguridad y viabilidad para acelerar la energía geotérmica en Catalunya.