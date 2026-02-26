Búsqueda en Susqueda para encontrar a un hombre de 27 años desaparecido desde hace tres días

Búsqueda activa en el municipio de Susqueda para localizar a un hombre de 27 años desaparecido desde hace tres días, que informó de que se dirigía hacia esta zona.

El dispositivo se activó este miércoles a primera hora de la tarde, después de que la familia presentara la correspondiente denuncia ante los Mossos d’Esquadra. La Unidad de Mando Medio de los Bombers, que coordinan la búsqueda, está ubicada en el centro social de Sant Martí Sacalm.

Sobre el terreno trabajan diversas unidades de los Bombers y de los Mossos d’Esquadra. Desde el cuerpo de Bombers informan de que ayer ya participaron el Grupo Canino, los GRAE y el servicio de drones y que, junto con dotaciones (hay 16) de diversos parques, se hizo el relevo y han vuelto a estar este jueves por la mañana. Por parte de los Mossos, también participan efectivos de Seguridad Ciudadana, entre otras unidades.

En cuanto a la zona de búsqueda, el vehículo del desaparecido se localizó en los alrededores del Santuari del Far y, a partir de ahí, se está intentando encontrar al hombre. Por este motivo, se está rastreando desde esta área hacia el interior, cuevas, así como en el fondo del risco, para descartar posibles paraderos, informan los Bombers.