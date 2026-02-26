Excursionista
Búsqueda en Susqueda para encontrar a un hombre de 27 años desaparecido desde hace tres días
El vehículo del hombre desaparecido se encontró cerca del Santuari del Far, por lo que la búsqueda se centra en esta zona, incluyendo cuevas y el risco
Eva Batlle
Búsqueda activa en el municipio de Susqueda para localizar a un hombre de 27 años desaparecido desde hace tres días, que informó de que se dirigía hacia esta zona.
El dispositivo se activó este miércoles a primera hora de la tarde, después de que la familia presentara la correspondiente denuncia ante los Mossos d’Esquadra. La Unidad de Mando Medio de los Bombers, que coordinan la búsqueda, está ubicada en el centro social de Sant Martí Sacalm.
Sobre el terreno trabajan diversas unidades de los Bombers y de los Mossos d’Esquadra. Desde el cuerpo de Bombers informan de que ayer ya participaron el Grupo Canino, los GRAE y el servicio de drones y que, junto con dotaciones (hay 16) de diversos parques, se hizo el relevo y han vuelto a estar este jueves por la mañana. Por parte de los Mossos, también participan efectivos de Seguridad Ciudadana, entre otras unidades.
En cuanto a la zona de búsqueda, el vehículo del desaparecido se localizó en los alrededores del Santuari del Far y, a partir de ahí, se está intentando encontrar al hombre. Por este motivo, se está rastreando desde esta área hacia el interior, cuevas, así como en el fondo del risco, para descartar posibles paraderos, informan los Bombers.
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
- Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
- Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre