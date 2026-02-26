Buses directos de Sant Vicenç de Calders a El Prat: la propuesta de Renfe, Adif y Generalitat para sortear el corte de los túneles del Garraf

A dos días de entrar en el mes de marzo, y aún sin tener una fecha concreta para el inicio de los trabajos, la Generalitat, Renfe y Adif han presentado hoy ante los ayuntamientos afectados y las plataformas su propuesta de plan alternativo de transporte para las obras de los Túneles del Garraf. La actuación, que se centra en tres puntos concretos de la vía en el municipio de Sitges, dejará sin servicio la vía más cercana al mar de la infraestructura durante unos tres meses, si los plazos salen según la previsto.

Ante la interrupción del servicio, los tres entes responsables del servicio y de la infraestructura proponen que circulen seis trenes por hora y sentido entre Barcelona y Castelldefels; cuatro trenes por hora y sentido entre Barcelona y Garraf y dos trenes por hora y sentido entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders de la R2Sud. El mayor refuerzo del tráfico se centrará en el tramo Barcelona - El Prat de Llobregat, por dónde circularán ocho trenes por hora y sentido.

Este último refuerzo concuerda con la propuesta para los Regionals del corredor sur, ya que Renfe tiene previsto fletar autobuses que vaya de Sant Vicenç de Calders directamente hasta El Prat, en lugar de entrar a la capital catalana por la Zona Universitària como había sucedido en anteriores cortes. Plataformas de usuarios como Dignitat a les Vies habían puesto esta opción sobre la mesa porque consideran que desde El Prat –donde pueden cogerse metro, buses y los trenes que funcionen– es más fácil llegar a las estaciones de Sants, Passeig de Gràcia y estació de França, donde se detienen habitualmente todas las líneas de Regionals y la R2Sur, que desde Zona Universitària.

Así, en definitiva, de aprobarse la propuesta los Regionals funcionarán hasta Sant Vicenç de Calders, desde donde zarparán los buses sustitutorios hasta El Prat. Además, la oferta de Renfe, Adif y Generalitat pasa también porque en los días laborables, dos trenes hacia Barcelona por la mañana y otros dos de salida de Barcelona por la tarde, desvíen su recorrido por Vilafranca del Penedès, algo que aumentaría el tiempo estimado de trayecto en 40 minutos. Para que esto pudiera cumplirse, tendría que reabrirse al tráfico ferroviario el tramo entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell, cerrado desde el accidente de Gelida.

Refuerzo de buses interurbanos

El plan alternativo de transporte contempla también que la Generalitat siga manteniendo el refuerzo de su flota de buses interurbanos. En concreto, prevé reforzar las líneas e16 (Barcelona - Sitges); e15.1 (Gran Via - Vilanova); e15.2 (Diagonal-Vilanova); e15.3 (Barcelona - Vilanova - Cubelles) y las líneas Barcelona - Cunit - Calafell, Sitges - Vilanova, Vilanova - el Vendrell y Vilanova - Tarragona. También se establecerá un nuevo servicio Altafulla / Torredembarra - Barcelona.