Descubren 110 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de un camión en Abrera

La Policía Local de Abrera, en la comarca del Baix Llobregat, descubrió en el marco de un dispositivo contra el tráfico de drogas un total de 110 kilos de hachís ocultos en el doble fondo de un camión, según avanzó el medio El Caso y confirmaron fuentes de los Mossos d'Esquadra a la ACN.

El cuerpo policial catalán calcula que la droga habría alcanzado un valor superior a 200.000 euros en el mercado negro. Los agentes municipales localizaron la sustancia estupefaciente escondida tras una pared falsa instalada en el interior del vehículo.

La actuación se saldó con tres detenciones por un presunto delito contra la salud pública. Tanto la droga como el camión quedaron intervenidos y el caso ha sido puesto a disposición judicial.

Operativo contra el narcotráfico

La intervención se produjo en el marco de un dispositivo específico contra el narcotráfico en la zona. La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la operación y el posible destino de la sustancia incautada.