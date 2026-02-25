Más trenes para comunicar Asturias con Madrid y en doble composición: Renfe prevé un aumento de frecuencias en dos días de la semana

Renfe estudia reforzar las frecuencias de alta velocidad entre Asturias y Madrid los fines de semana ante la alta demanda de viajeros. La empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes, trabaja en cambios en la parrilla de servicios que supondrían un aumento de convoyes entre el Principado y la Meseta, según fuentes conocedoras de la planificación. Renfe gestiona los trenes, mientras que Adif se encarga de las infraestructuras y las vías.

El plan que está sobre la mesa pasa por añadir un tren los sábados y otro los domingos: un Madrid–Gijón, en el primer caso, y otro Gijón–Madrid, en el segundo, ambos en horario de tarde, en torno a las 17.00 horas.

El refuerzo se harí con el modelo Alvia, según las mismas fuentes. Se trata del tipo de tren que ya operaba antes de la apertura de la Variante de Pajares y que ahora comparte parrilla con los trenes Avril (AVE convencional y Avlo, la opción de bajo coste). El Alvia puede alcanzar los 250 kilómetros por hora y tiene una capacidad de 299 plazas.

Acople de trenes los domingos

Renfe está ultimando los detalles de esta operativa, que exige un encaje de bolillos los domingos. Ese día, el nuevo tren que saldría de Gijón se enlazaría con el que cubre el trayecto Avilés–Madrid, con salida a las 17.10 horas. Ambos convoyes se acoplarían en la estación de Lugo de Llanera para continuar juntos hacia Madrid en lo que se conoce como “doble composición”.

La unión se realiza mediante un sistema de enganche automático conocido como Scharfenberg, en referencia al ingeniero alemán Karl Scharfenberg, que permite dos conexiones: una eléctrica, para la transmisión de datos, y otra neumática, para el sistema de frenado.

Según la planificación, el proceso de acople dura en torno a cinco minutos y es una maniobra habitual en momentos puntuales de alta demanda. Los propios maquinistas están formados para realizar esta operación.

De este modo, los dos Alvia Asturias–Madrid circularían juntos los domingos, lo que permitiría a Renfe reducir costes, al abonar a Adif un solo surco ferroviario (el espacio reservado para el trayecto) en lugar de dos.

El sábado, por su parte, la compañía prevé reforzar la flota con un Alvia adicional que cubra el trayecto Madrid–Asturias por la tarde. Con este ajuste, los fines de semana se ganarían en torno a 600 plazas adicionales. La estación de Avilés, por otro lado, está ya en obras para poder ampliar las frecuencia en un futuro.

En la actualidad, la oferta de alta velocidad entre Asturias y Madrid se basa en seis frecuencias por sentido de lunes a viernes, un número que se reduce los sábados y domingos.

Renfe estima que existe demanda suficiente para aumentar la capacidad esos días: de media, los trenes de alta velocidad que cubren el trayecto entre el Principado y la capital de España superan el 90 por ciento de ocupación.

En cuanto a los tiempos de viaje, un Alvia tarda desde Oviedo alrededor de tres horas y media en llegar a Madrid, mientras que un AVE puede completar el recorrido en algo más de tres horas, en su mejor rendimiento.