Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: "La subida salarial sigue siendo inaceptable"

Este miércoles, ecuador de los tres días de reuniones planteados por el Departament d'Educació i Formació Professional (FP) para desencallar el conflicto se ponía sobre la mesa una de las líneas rojas de los sindicatos: la subida salarial. El orden del día incluía hablar de retribuciones y la nueva propuesta puesta sobre la mesa por los representantes de la conselleria no ha convencido a los sindicatos, que poco antes del mediodía han decido levantarse de la mesa "por hoy". Mañana será otro día.

Según explican fuentes sindicatos, el Departament ha planteado un incremento progresivo hasta 2030 de 141 euros para maestros (primaria) y 144 euros para profesores (secundaria), lo que supone, relatan, una mejora de 41 y 44 euros respecto a la propuesta de la semana pasada, propuesta que tildaron de ofensa.

Unidad sindical

Ante esa propuesta, el conjunto de sindicatos -USTEC, Professors de Secundària, CGT, CCOO y UGT- han considerado que "no tenía sentido continuar" con la mesa de hoy si no había una propuesta "seria" por parte del Departamento. Las mismas fuentes añaden que la conselleria les ha respondido, que mañana, jueves, última reunión de las tras previstas, presentarán una nueva propuesta.

En el horizonte, una semana de huelgas entre el 16 y el 20 de marzo.

En un comunicado unitario firmado por el conjunto de sindicatos presentes en la mesa, insisten en calificar la propuesta de "inaceptable" e "insuficiente".

Propuesta a cinco años

Señalan que la propuesta de la conselleria consiste en un aumento del 20% del complemento específico repartido en cinco años, lo que para secundaria, esto supondría un incremento mensual de 28,8 euros el primer año hasta llegar a los 144 en el quinto. Para infantil y primaria, el aumento iría desde los 28,2 mensuales hasta los 141 al quinto año.

Los sindicatos exigen a la conselleria datos salariales comparativos con otras comunidades autónomas y reclaman que los docentes catalanes se sitúen a la cabeza de las retribuciones estatales

El conjunto de los sindicatos consideran que la propuesta "no permite una negociación real" y han exigido a la conselleria datos salariales comparativos con otras comunidades autónomas. Reclaman que los docentes catalanes se sitúen a la cabeza de las retribuciones estatales, "debido al alto coste de la vida en Catalunya y la complejidad del alumnado".

Piden, además, que el aumento se aplique "dentro de la actual legislatura" y que el mayor impacto económico sea este mismo año.