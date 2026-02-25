El 31% de los residentes en Catalunya nacidos en el extranjero tienen nacionalidad española

El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha identificado que en Catalunya viven 2.039.015 personas nacidas en el extranjero, de las que 628.310 (30,8%) tienen la nacionalidad española, la mayoría obtenida por la vía de la residencia.

El Idescat apunta que el censo a 1 de enero de 2025 indica que los residentes nacionales nacidos en el extranjero han alcanzado su máximo histórico en las comarcas del Vallès Occidental (39,6%) y el Baix Llobregat (37,2%). Esta situación es la que explica que la cifra de población nacida en el extranjero sea más elevada que la de la población de nacionalidad extranjera, que representa 1.522.819 habitantes.

Por otro lado, el informe también revela la situación inversa: dentro del grupo demográfico de nacionalidad extranjera, hay una minoría que ha nacido en España (112.114 personas).

Residentes nacidos en el extranjero

El 25,1% de las personas que viven en Catalunya han nacido en el extranjero, pero este porcentaje asciende al 30% en tres comarcas: el Barcelonès (34,1%), el Alt Empordà (31,6%) y la Segarra (31,5%). Por el contrario, hay tres comarcas donde esta proporción no llega al 15%: el Lluçanès (11,4%), el Pallars Sobirà (14,3%) y el Moianès (14,6%).

Respecto al año pasado, la población de nacidos en el extranjero ha aumentado en 132.183 personas, un 6,9% más en Catalunya, y ha aumentado en todas las comarcas. Destaca como anomalía demográfica el Pallars Sobirà, la única comarca donde ha decrecido la población con nacionalidad extranjera (-0,5%).

Población por continentes y nacionalidad

Por continentes, la población extranjera nacida en América es la más frecuente (47,4%), seguida de África (20,7%) y Europa (20,3%). Desde el Idescat, se informa de que la población nacida en un continente suele ser superior a la población extranjera del mismo, ya que una parte de la población puede haber conseguido la nacionalidad española. La única excepción es la Unión Europea debido a que hay una parte importante de la población con nacionalidad italiana que ha nacido en Argentina.

El Idescat indica que, por nacionalidad, los países con más extranjeros son Marruecos (252.843 personas), Colombia (107.178 personas), Italia (91.925 personas), Rumanía (84.842 personas) y China (67.739 personas).