La portada de EL PERIÓDICO del 26 de febrero de 2026

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  3. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  4. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  5. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  6. Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo
  7. FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida a partir de otoño
  8. Una madre y un bebé de 23 meses, desaparecidos en Barcelona: 'Llevo 8 días sin hablar con ellos

Una combinación de fármacos iguala la eficacia contra el VIH de la terapia inicial más utilizada

Sorteo Bonoloto del miércoles 25 de febrero de 2026

Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Madrid

Nuevo ataque del lobo en Collsacabra (Osona), con ocho ovejas muertas

Detenido en Alemania el asesino de un expolítico ucraniano frente a un colegio de Pozuelo (Madrid)

La familia del niño que se halla en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel

Rezos en la puerta del Hospital de Sant Joan de Déu, de la familia y amigos del niño que está en la UCI tras caer 15 metros por una reja de ventilación