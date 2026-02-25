Denuncia a la Generalitat
Nuevo ataque del lobo en Collsacabra (Osona), con ocho ovejas muertas
El ganadero afectado acumula ya 17 ataques atribuidos al animal
Un ganadero del Collsacabra (Osona) ha sufrido un nuevo ataque del lobo, con ocho ovejas muertas, el primero desde mayo del año pasado. Según ha explicado a la agencia ACN, los análisis realizados han dado resultado positivo y han confirmado la autoría del lobo.
Se trata de Joan Pròsper Fatjó-Vilas, que con este nuevo episodio ya suma 17 ataques. El ganadero denunció a la Generalitat de Catalunya por la vía administrativa por daños y perjuicios. Asegura que aplica todas las medidas de prevención indicadas por el Departament de Territori, como las mallas eléctricas, pero sostiene que no han sido efectivas y que le comportan una importante sobrecarga de trabajo.
Pròsper calcula pérdidas superiores a los 60.000 euros y considera insuficientes las indemnizaciones recibidas por todas las ovejas muertas. La Generalitat ha presentado recurso, lo que alarga el procedimiento y obliga al ganadero a esperar seis meses más para una resolución.
