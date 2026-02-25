Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncia a la Generalitat

Nuevo ataque del lobo en Collsacabra (Osona), con ocho ovejas muertas

El ganadero afectado acumula ya 17 ataques atribuidos al animal

Joan Pròsper-Fajjó Vilas, ganadero de Collsacabra, quien recibió hasta 16 ataques de lobo en un año

Joan Pròsper-Fajjó Vilas, ganadero de Collsacabra, quien recibió hasta 16 ataques de lobo en un año / ACN

Un ganadero del Collsacabra (Osona) ha sufrido un nuevo ataque del lobo, con ocho ovejas muertas, el primero desde mayo del año pasado. Según ha explicado a la agencia ACN, los análisis realizados han dado resultado positivo y han confirmado la autoría del lobo.

Se trata de Joan Pròsper Fatjó-Vilas, que con este nuevo episodio ya suma 17 ataques. El ganadero denunció a la Generalitat de Catalunya por la vía administrativa por daños y perjuicios. Asegura que aplica todas las medidas de prevención indicadas por el Departament de Territori, como las mallas eléctricas, pero sostiene que no han sido efectivas y que le comportan una importante sobrecarga de trabajo.

Pròsper calcula pérdidas superiores a los 60.000 euros y considera insuficientes las indemnizaciones recibidas por todas las ovejas muertas. La Generalitat ha presentado recurso, lo que alarga el procedimiento y obliga al ganadero a esperar seis meses más para una resolución.

