Niebla en Barcelona: ¿por qué gran parte del litoral mediterráneo se ha despertado envuelto en una espesa capa de neblina?

Este miércoles, buena parte de la costa mediterránea, desde el Empordà hasta Jávea, pasando por Barcelona y hasta Ibiza, han amanecido envueltas de un espeso manto de niebla. Este fenómeno ha sorprendido a los más madrugadores por el espesor de la bruma y por los problemas de visibilidad que ha dejado en algunos puntos como, por ejemplo, en el aeropuerto ibicenco, donde un vuelo ha tenido que dar marcha atrás al no poder aterrizar debido a la niebla, o en varias carreteras catalanas, que han pasado varias horas envueltas en las tinieblas. El paso de la niebla también ha dejado imágenes tan espectaculares como la de la ciudad de Barcelona envuelta en un manto blanco. ¿Pero por qué ha ocurrido este fenómeno? ¿Y qué puede enseñarnos la niebla sobre cómo funciona el clima?

El episodio que se ha vivido este miércoles en buena parte de la costa mediterránea es típico del invierno. Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire húmedo procedente del mar se desplaza lentamente hacia la costa y entra en contacto con una superficie más fría como es el caso del suelo. Si ese aire húmedo se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, el vapor de agua se condensa en diminutas gotas en suspensión, formando bancos de niebla que pueden cubrir amplios tramos del litoral. Esta situación se puede ver favorecida en momentos donde domina un anticiclón, ya que esa calma atmosférica impide que la humedad se disperse y facilita la formación de una inversión térmica, es decir, una capa de aire más frío atrapada junto a la superficie.

En esta época del año, además, el contraste entre la temperatura del aire nocturno y la superficie terrestre es suficiente para reforzar el enfriamiento en capas bajas. Por eso estas nieblas son relativamente frecuentes en invierno y pueden resultar persistentes durante buena parte de la mañana, como ha ocurrido este miércoles en varios puntos del litoral mediterráneo. Según explican los expertos, este fenómeno solo se disipa cuando el sol empieza a calentar el ambiente, el suelo aumenta ligeramente su temperatura y el viento se rompe la inversión térmica. Es ahí cuando la niebla comienza a disiparse de manera progresiva y acaba desapareciendo por completo. Como ha ocurrido este miércoles en buena parte del litoral español.