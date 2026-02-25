Movilización docente
Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
La campaña 'Sin condiciones dignas no habrá salidas ni colonias escolares', promovida por docentes del Maresme y La Selva, va cogiendo músculo
Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
Helena López
En plenas movilizaciones para exigir la mejora de sus condiciones laborales en el sentido más amplio, un grupo de docentes ha iniciado una campaña de protesta bajo el lema "sin condiciones dignas no habrá salidas ni colonias escolares". Los impulsores de la iniciativa, a la que se han adherido más de medio centenar de centros educativos catalanes en pocos días, aseguran que no pretenden cuestionar el valor pedagógico de estas actividades (sobre el que no hay debate), sino denunciar "la sobrecarga de trabajo insostenible, la disponibilidad absoluta fuera del horario laboral y las horas extras no compensadas" que el Departament d'Educació i Formació Professional aseguran les exige, basándose en "el voluntarismo de los docentes", señalan.
En un comunicado hecho público el viernes pasado, el sindicato CGT recordaba acciones que ya se están llevando a cabo este curso en esta línea. La Escola Santa Maria de Gardeny (Lleida) ya ha suspendido las colonias como protesta por la pérdida de poder adquisitivo, la burocracia excesiva y la falta de "recursos y diálogo". También en Lleida, la Escola Joc de la Bola ha cancelado salidas y actividades fuera del centro de forma indefinida en apoyo a las reivindicaciones contra la precarización del sistema público.
Así, siguiendo el camino emprendido en Lleida, docentes del Maresme y La Selva redactaron el manifiesto que estos días recorre los claustros catalanes (y sobre el que sí hay debate). El texto pide dejar de realizar "salidas con pernoctación" a partir del curso 2026-2027 si no hay mejoras "reales" en ratios, salarios e inclusión efectiva.
"Desobediencia colectiva"
Los impulsores de la medida hacen un llamamiento a otros claustros a la "desobediencia colectiva" para frenar lo que consideran una "explotación encubierta bajo la vocación". Insisten en que las condiciones laborales del profesorado son las condiciones de aprendizaje del alumnado y que, sin derechos laborales, no puede existir una educación pública de calidad.
Esta semana el Departament está manteniendo una maratón de reuniones con los sindicatos -martes, miércoles y jueves- para abordar estas y otras cuestiones y tratar de evitar tanto el plante a las colonias como la huelga convocada por el conjunto de los sindicatos para la semana del 16 al 20 de marzo. Una huelga unitaria el viernes, 20, y por territorios, de lunes a jueves.
