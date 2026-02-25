Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: tramos enquistados y problemas de movilidad en Barcelona durante la huelga de FGC

Hace dos semanas que el Govern situó esta semana como la de la recuperación del conjunto de líneas de Rodalies. Así, la red de Rodalies tendría que estar a pleno rendimiento a excepción del tramo de la R3 entre L'Hospitalet y la Garriga –cerrado desde octubre por obras de desdoblamiento– y la R7, suspendida por las obras en la estación de Montcada-Bifurcació.

Sin embargo, nada ha cambiado en el accidentado mapa de Rodalies desde que la consellera Sílvia Paneque prometiera esos cambios. Un mes después del accidente de Gelida, la R15 sigue cortada entre Riba-roja d'Ebre y Reus. Los tramos entre Manresa y Terrassa (R4) y Blanes y Maçanet (R1) siguen funcionando como trenes lanzadera y cuentan con un servicio de bus complementario. Tampoco se ha reabierto el tramo La Garriga-Puigcerdà de la R3. Sí que han recuperado el servicio por completo la R13 y la R14, que funcionaron a medio gas por las limitaciones temporales de velocidad durante unas semanas y contaron con autocares complementarios.

Estos tramos lentos siguen contándose a cientos, aunque el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, prevé que prácticamente la mitad –todas aquellas ligadas a las obras de emergencia– se levanten para finales de abril. Santano, tras pasar unas semanas gestionando la crisis desde Barcelona, regresó a Madrid el pasado fin de semana con el compromiso de visitar Catalunya cada quince días.

Mapa que muestra las Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies

Unos 400 trabajadores de Adif siguen trabajando en 71 puntos de la red, un número que se ha reducido desde los 91 iniciales porque ya han terminado una veintena de actuaciones, lo que ha permitido ir reabriendo líneas. También se han inspeccionado "preventivamente" cerca de 700 puntos.

Los retrasos, de momento, siguen estando a la orden del día. Esta semana, eso sí, la mayoría son de poco más de 10 minutos. Las demoras se concentran en los servicios de Rodalies del corredor sur, especialmente R15 y R16, donde los retrasos si que han superado la media hora en algunos casos. El próximo reto para la movilidad pasa ahora por la R2, donde unas obras de mantenimiento dejarán durante tres meses una única vía en servicio en los Túneles del Garraf

Este martes y este miércoles, además, también complica la movilidad la huelga del sindicato Semaf en las horas punta de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el que más ha alterado la movilidad de los estudiantes de la capital catalana estos días, que han visto recortadas sus opcines para llegar hasta la UAB.

Repasamos a continuación el estado actual de cada línea.

La R1 circula de forma ininterrumpida entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes. Desde la localidad de la Selva, los usuarios tienen la opción de llegar hasta Maçanet - Massanes usando un servicio de tren lanzadera que pasa cada hora y media, o bien con un bus complementario. Cómo su trazado discurre en gran parte por la línea de costa es muy susceptible a temporales de viento como el de este pasado jueves, cuando tuvieron que cerrarse las estaciones de Premià y Malgrat y habilitarse dos buses sustiturios entre Ocata y Vilassar y entre Pineda y Malgrat. Además, tras el accidente de Gelida sufrió un aparatoso desprendimiento que obligó a cerrar varios días toda la línea entre Maçanet y Arenys de Mar.

La R2Sud, pese a presentar puntos críticos como los túneles del Garraf, circula sin interrupciones entre Sant Vicenç de Calders y Estació de França. Los trabajos que se están realizando en el trazado entre las estaciones de Sants y Bellvitge, sin embargo, obligan a ralentizar la marcha y muchas veces la frecuencia se reduce a dos trenes por hora y sentido. No hay más afectaciones entre Sants y Sant Celoni que afecten a la R2, o la R2Nord. Tras el accidente de Gelida, solo estuvo cerrado temporalmente el trazado entre Garraf y Sitges.

La R3 es la línea más perjudicada por los cortes. Desde el pasado mes de octubre, la circulación de la línea está completamente cortada entre l'Hospitalet de Llobregat y la Garriga por las obras de desdoblamiento. Además, tras el accidente de Gelida se cerró por precaución el resto de la línea, entre Vic y Puigcerdà. Entre las previsiones que ha ido lanzando esta semana el Govern, se creía que el próximo lunes se podría reabrir el tramo entre la Garriga y Campdevànol, pero la consellera Paneque, preguntada este viernes, no ha aclarado si finalmente será así. De momento, la línea continúa completamente cerrada y funciona mediante buses sustiturios –la mayoría con frecuencias de paso de entre 20 minutos y una hora– que zarpan desde Fabra i Puig con rutas hasta Vic y desde la capital de Osona hasta Puigcerdà y la Tor de Querol, y viceversa. Los usuarios denuncian que entre Vic y Puigcerdà el bus tiene que seguir la Collada de Toses para detenerse en la estación ferroviaria de La Molina, lo que alarga en hasta dos hora y media el viaje.

La R4 es la línea en la que sucedió el accidente que desató la crisis. Precisamente el tramo en el que se produjo la fatídica colisión de un tren con un muro desprendido continúa cerrado al tráfico ferroviario comercial, aunque si admite la circulación de convoyes de mercancía. Así, entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central el servicio se salva con un bus sustitutorio que también se detiene en Gelida. Desde Martorell, la R4 sigue sin interrupciones hasta Terrassa - Estació del Nord. El trayecto hasta Manresa se produce en un tren lanzadera que sale cada hora, aunque también puede hacerse en un bus complementario con parada en todas las estaciones. Todos los autocares de sustitución circulan con frecuencias de media hora. La jornada de viento del jueves obligó, además, a cortar temporalmente todo el tramo comprendido entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat.

La R7 sigue completamente cerrada por las obras de la R3, en concreto la actuación en la estación de Montcada Bifurcació. La R4 permite salvar el trayecto entre las paradas de Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès. Desde ahí, un bus sustiturio con frecuencia cada media hora completa el recorrido haciendo parada en Cerdanyola Universitat y también directamente en el campus de la UAB. Está previsto que la línea reabra para mayo de este año. Los usuarios, eso dí, denuncian que tanto el servicio de buses sustiturios como el refuerzo de los autocares interurbanos e3 de Moventis no son eficientes.

La R8 permanece completamente suspendida. Rodalies ofrece un bus sustitorio que pasa una vez cada hora y que se detiene en todas las paradas entre Martorell Central y Granrollers Centre. La R2 y la R2Nord permiten salvar en tren el recorrido entre Granollers Centre y Mollet - Sant Fost. De momento, no hay una fecha prevista de regreso de al R8, aunque por sus vías ya circulan trenes de mercancías.

La R11 tiene restablecido todo su recorrido entre Barcelona Sants y Portbou o Cerbère. La línea tuvo que cerrar todo el tramo entre Caldes de Malavella y Portbou los primeros días después del accidente de Gelida tras varios desprendimientos. Tras una revisión de las vías, la línea fue reabriendo: primero hasta Figueres, el pasado 29 de enero, y más tarde hasta Portbou.

La R13 y la R14 están reabiertas desde el 7 de febrero. Ambas líneas de Regionals, sin embargo, mantuvieron durante varias semanas buses complementarios al servicio para mejorar el servicio ferroviario, mermado por las limitaciones temporales de velocidad.

La R15, aunque se han hecho también revisiones, continuará cortada entre Reus y Riba-roja d'Ebre debido a que hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. En concreto, la velocidad máxima de la línea es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Govern ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido. Salva el recorrido un servicio de bus alternativo.

Ambas líneas de Regionals, que salvan la distancia entre Barcelona - Estació de França con Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura según el servicio, son dos de las líneas menos afectadas las últimas semanas. A excepción de las afectaciones de la R2Sud, con la que comparten tramo, las dos líneas funcionan según lo previsto.

Los Rodalies de Tarragona ofrecen servicio ferroviario en todo su recorrido, aunque hablamos de líneas especialmente cortas y con pocas frecuencias. La RT1 va de Tarragona a La Plana - Picamoixons y la RT2 de Tarragona a Port Aventura a la espera de poder llegar de nuevo hasta L'Arboç.

La RL4 ha recuperado este viernes todo su trazado entre Lleida y Manresa. Se suponía que este tramo tendría que haberse reabierto al tráfico ferroviario el sábado pasado, tal y como anunció la consellera Paneque, pero tras un fin de semana con los últimos servicios cancelados y una semana marcada por un túnel entre Cervera y Calaf, en el que los maquinistas detectaron "filtraciones de agual", el servidio ha estado interrumpido entre estas dos localidades hasta este viernes. Así, la RL4 funciona entre Lleida y Manresa, y desde allí se puede completar su trazado hasta habitual hasta Terrassa haciendo uso de los trenes lanzadera de la R4. El servicio ya había podido restablecerse hace unos días entre Lleida y Cervera, así que la RL3 ya estaba funcionando a pleno rendimiento. Ambas líneas, y sus estaciones –pero no las vías y el resto de la infraestructura– pasarán a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de otoño.