España necesitaría 36 años para conseguir la igualdad de género, según el índice Closingap

Se acerca el Día Internacional de las Mujeres aunque lo que parece aún lejano es la igualdad real que reclama el movimiento feminista. Según el índice ClosinGap, el nivel de igualdad de género en España en 2025 fue del 65,9 %, 0,2 puntos porcentuales más cerca de la paridad que el ejercicio anterior, lo que deja aún una brecha del 34,1 %.

Según los cálculos del estudio, se estima que al ritmo que se ha ido acortando este desequilibrio en la última década harán falta 36 años más para alcanzar la igualdad de género entre hombre y mujeres.

Estas conclusiones se extraen de la sexta edición del Índice ClosinGap, realizado en colaboración con PwC para analizar la evolución de la igualdad de género en España a partir de 28 variables que afectan al empleo, la educación, la conciliación, la salud y la digitalización.