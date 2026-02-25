La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: "La rejilla no estaba sujeta"

Antonio, de 6 años, estaba jugando con más niños el sábado en la zona exterior del Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower (antiguamente, Hesperia Tower), de cinco estrellas y ubicado en la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat. En este establecimiento se celebraba una multitudinaria boda. Antonio, como su familia, pertenece al barrio de Sant Cosme, en El Prat. En un momento dado del sábado, el pequeño se deslizó por una reja de ventilación del suelo. "Cayó a una profundidad de entre 13 y 15 metros", se lamenta en EL PERIÓDICO Enrique, tío de la criatura y patriarca del clan al que el niño pertenece.

El accidente ocurrió en la madrugada del sábado al domingo. Desde entonces, Antonio permanece ingresado en la uci del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en estado "muy grave", según la familia. Los mossos mantienen abierta una investigación por la caída del menor y las graves lesiones ocasionadas aunque, según fuentes de este diario, todo apunta a que fue accidental. La dirección del hotel, por su parte, declina hacer comentarios y se limita a mostrar su solidad hacia "el menor y su familia” y a afirmar que están "colaborando plenamente con las autoridades competentes”.

La familia del menor, sin embargo, afirma que presentará una demanda contra el hotel, ya que consideran el siniestro una "negligencia". "La reja de la ventilación no estaba sujeta", denuncia Enrique.

Desde la madrugada del domingo, decenas de personas pernoctan en el 'hall' de Sant Joan de Déu para dar apoyo a la familia del pequeño. "Por aquí han pasado centenares de gitanos, amigos, conocidos… Está viniendo gente de toda España", asegura Enrique. Fuentes de Sant Joan de Déu señalan que en el hospital ha llegado a haber estos días hasta 300 personas para dar apoyo al pequeño. Las mismas fuentes aseguran que las personas que ahí pernoctan no están causando problemas en el hospital, más allá de un mayor trasiego de personas del habitual.

"Somos creyentes y tenemos fe"

"Somos creyentes y tenemos fe. Antonio está muy grave, pero confiamos en Dios. Somos pastores evangélicos", relata Enrique, en zapatillas, desde el vestíbulo de este centro sanitario. Da la triste casualidad de que la familia de este pequeño es una vieja conocida del hospital, pues Antonio tenía un hermano que fue paciente oncológico en Sant Joan de Déu.

"Estamos hechos polvo. Hemos pasado de una boda al hospital", se lamenta Enrique, quien recibe, mientras habla con este diario, una videollamada de otro clan de fuera de Catalunya que quiere trasladarle su solidaridad. "Un niño de 6 años no puede manipular una reja de ese tamaño", insiste una y otra vez.

Qué pasó en la boda

El día del siniestro, la madrugada del domingo, unos 200 asistentes a la boda acudieron al hospital para interesarse por la salud de Antonio, explican los mossos. Según fuentes judiciales, hubo momentos de tensión cuando quisieron entrar todos en el interior de las instalaciones, pese a que no se registró ningún incidente. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra, junto con efectivos de la policía local de Esplugues de Llobregat, se desplazaron al centro sanitario para evitar incidentes.

Durante los días siguientes, mientras persiste la presencia de familiares, se ha establecido un dispositivo policial en el hospital. Además, efectivos de la unidad de mediación de los Mossos han contactado con el patriarca del clan gitano de la familia del menor para trabajar la convivencia. Los agentes también han trasladado a la familia el malestar por parte del hospital ante los momentos de tensión vividos las primeras horas del domingo, aunque fuentes policiales han descartado cualquier desalojo.

Según los mossos, el menor estaba jugando con otros niños en la planta en la que se celebraba el banquete de boda cuando se coló por un agujero que conecta con una reja de ventilación y cayó desde una altura de 15 metros. Los allegados del menor creen que el hotel tiene "responsabilidad" para haber evitado este accidente y por eso reclamarán ante los juzgados.