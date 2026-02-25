Los extranjeros ricos se quedan con los pisos más grandes y lujosos de València

Extranjeros con alto poder adquisitivo se están quedando con los pisos más grandes de València, según advierten las consultoras inmobiliarias. Estadounidenses, franceses e italianos llegan con presupuestos de entre uno y dos millones de euros y consiguen las mejores viviendas. Por su parte, los locales con recursos alcanzan pisos de 700.000 euros que, dada la situación actual, «dan para un primero poco luminoso junto a la calle Colón».

El 70 % de las compras de viviendas de obra nueva en el Cap i Casal las están acometiendo extranjeros procedentes de Norteamérica y del resto de Europa. Además, están copando los inmuebles más caros. Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, explica que los estadounidenses tienen un presupuesto medio de 700.000 euros, aunque un buen número de ellos busca pisos de entre uno y dos millones de euros.

«La mayoría de los estadounidenses que se están instalando en València son jubilados que han vendido su vivienda en su país. Buscan inmuebles con vistas al mar, a cúpulas de iglesias o a edificios antiguos», subraya Recasens. «Ellos no tienen historia y les llama mucho la atención. Les encantan los edificios del centro con grandes puertas de madera y compran viviendas muy amplias», añade. La consultora inmobiliaria precisa que en Estados Unidos están acostumbrados a vivir en espacios muy grandes y «aquí no les interesan viviendas de 90 metros, buscan pisos de más de 200 metros».

Edificios de vivienda de obra nueva en el PAI de Malilla. / Francisco Calabuig

'Top tres'

Un informe de Idealista precisa que València es el tercer destino más buscado por los estadounidenses, tras Madrid y Barcelona. La ciudad repite posición de preferencia para franceses e italianos. Los franceses con altos recursos son mayoritariamente ejecutivos que teletrabajan o que viajan entre semana mientras su familia reside en la ciudad. «Este perfil busca inmuebles más modernos en barrios como Quatre Carreres o en edificios del centro reformados», apunta Recasens.

Más de un millón en Hernán Cortés

La experta en el mercado valenciano (que además es tasadora) asegura que este perfil francés maneja presupuestos de entre un millón y un millón y medio de euros. «Un tipo de piso que les encaja a la perfección es una vivienda de 95 metros cuadrados en la calle Hernán Cortés, completamente reformada, por 1,1 millones de euros», señala Cristina Recasens.

Los italianos, por su parte, priman el diseño. «Gastan entre uno y un millón y medio de euros. Les gusta la zona de la playa y no se inclinan tanto por Ciutat Vella como los estadounidenses; prefieren pisos grandes en l'Eixample o Quatre Carreres», aclara la consultora. Entre los compradores de lujo también destacan los ucranianos, quienes tras una primera etapa de alquiler tras el estallido de la guerra, ahora buscan comprar viviendas de lujo, reformadas y de grandes dimensiones.

Escenario complicado para los valencianos

Las inmobiliarias reconocen que muy pocos compradores locales tienen acceso a estas viviendas, cuyos precios se han disparado desde la pandemia. Cristina Recasens asegura que el comprador valenciano con recursos llega a los 700.000 euros como máximo (de hecho, al local le cuesta superar los 300.000 euros). «Cuando pasan de un presupuesto de 500.000 euros, los valencianos buscan grandes caserones, pero eso ahora es imposible. Con 750.000 euros solo accedes a una vivienda de 90 metros cuadrados que necesite reforma integral en las inmediaciones de la calle Colón», advierte.