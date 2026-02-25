Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsDocumentos 23FBOEIñigo ErrejónEscudo socialValenciaÁrbolesL'HospitaletDonald TrumpHuelga profesoresBaliza V16
instagramlinkedin

Reservas de agua

Estado de los embalses hoy, 25 de febrero en Catalunya: así están Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, según los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua

VÍDEO | El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras varios años de sequía, la lluviosa primavera de 2025 alivió la situación de los pantanos catalanes, llegando a elevar sus reservas por encima del 80% de su capacidad, un incremento de más del 20% respecto a la media de los cinco años anteriores.

Las últimas lluvias han hecho que los embalses de Catalunya hayan ganado cinco puntos en una semana, regresando al 90% de su capacidad en este inicio de año y estableciendo máximos que no se registraban desde 2020.

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encargada de actualizar estos datos, publica diariamente varios informes que recogen el estado de los embalses. Por un lado, hay disponible un informe diario sobre todo el territorio catalán; por otro, existe un registro específico para el sistema Ter-Llobregat.

Nivel de los pantanos hoy, 25 de febrero

El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 25 de febrero, en un 93,17% de su capacidad total, un 0,03% menos que el último registro. Esta cifra mantiene holgadamente al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue hace unas meses cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.

El entramado Ter-Llobregat abastece sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona y a la comarca leridana del Solsonès. Consiste en una red de plantas, depósitos y otras instalaciones que consta de cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès). 

A ellos hay que sumar otros cuatro pantanos que se encuentran fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).

Recuperación de los pantanos

Hace unos meses, los efectos de la sequía azotaron duramente a Catalunya, obligando al Govern a tomar medidas. Así, si comparamos los datos con los del 2024, los resultados son positivos: todos los embalses están mejor.

Es importante subrayar que estos datos representan ya unos registros similares a los correspondientes a la época previa a la sequía. El año 2019, por ejemplo, arrancó con prácticamente todos los embalses (a excepción del de Siurana) por encima del 80% de su capacidad, tal como reflejan los datos de la ACA.

Este es el estado actual de los pantanos de las cuencas internas de Catalunya, según las últimas cifras disponibles:

Un cierre de año más lluvioso de lo normal

Tras varios años de déficit de lluvias que llegaron a provocar episodios de sequía extrema y restricciones de agua en Catalunya, los últimos meses de 2025, como ya lo hicieron los primeros del mismo año, trajeron fuertes episodios de lluvia.

Noticias relacionadas

Estas lluvias, durante varias semanas, llegaron a ser casi ininterrumpidas. Algo parecido sucedió entre enero y marzo de 2025, cuando la acumulación de precipitaciones permitió que el 5 de abril se decretara el fin de la sequía, cerrando el mes de marzo con los embalses de las cuencas internas llenos en más del 60% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  3. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  4. Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo
  5. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  6. FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida a partir de otoño
  7. Una madre y un bebé de 23 meses, desaparecidos en Barcelona: 'Llevo 8 días sin hablar con ellos
  8. Los 'sapiens' ya escribían (o casi) hace 40.000 años: hallado el primer 'precursor' del lenguaje escrito en objetos de la Edad de Piedra

Una manada de 13 a 15 años viola a una menor en Valencia y difunde luego los vídeos grabados

Una manada de 13 a 15 años viola a una menor en Valencia y difunde luego los vídeos grabados

Afectados por el accidente de Córdoba se constituyen en asociación y se personarán en el juzgado por los 46 fallecidos

Afectados por el accidente de Córdoba se constituyen en asociación y se personarán en el juzgado por los 46 fallecidos

Les Naus de Alicante, una urbanización de VPO tomada por la Generación Z

Les Naus de Alicante, una urbanización de VPO tomada por la Generación Z

Microsoft crea un sistema para archivar datos en vidrio con una durabilidad de 10.000 años

Microsoft crea un sistema para archivar datos en vidrio con una durabilidad de 10.000 años

Consumo prohibirá la venta de las bebidas energéticas a menores de 16 años

Consumo prohibirá la venta de las bebidas energéticas a menores de 16 años

Una campaña de Sant Joan de Déu financiará estudios genómicos para mejorar el diagnóstico de enfermedades raras

Una campaña de Sant Joan de Déu financiará estudios genómicos para mejorar el diagnóstico de enfermedades raras

Niebla en Barcelona: ¿por qué gran parte del litoral mediterráneo se ha despertado envuelto en una espesa capa de neblina?

Niebla en Barcelona: ¿por qué gran parte del litoral mediterráneo se ha despertado envuelto en una espesa capa de neblina?

Confirmado por el Código Técnico de Edificación: cerrar el portal con llave puede ser ilegal si impide la evacuación

Confirmado por el Código Técnico de Edificación: cerrar el portal con llave puede ser ilegal si impide la evacuación