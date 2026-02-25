La crisis de natalidad tensa la preinscripción escolar en Catalunya: la pública pide conservar grupos y bajar ratios y la concertada, la gratuidad

Un año más, la noticia de la planificación escolar para el próximo curso es que el padrón vuelve a evidenciar una cada vez más agudizada crisis demográfica. En septiembre de 2026 empezarán I-3 53.600 nuevos alumnos, 1.700 menos que el ejercicio anterior. Curso tras curso hay menos niños -bajada de natalidad que que migración amortigua, pero no compensa-, lo que cada vez tensa más a las escuelas. Desde la aFFaC -federación de asociaciones de familias de la escuela pública- tienen clara que la respuesta a esta bajada de natalidad tiene que ser una bajada de ratios. Y, en el caso de tener que cerrar grupos, que se hiciera en la concertada, ya que entienden que su papel era acoger al alumnado que el sistema público no puede acoger, pero si ese alumnado ya no existe, "su papel no tiene sentido", resume Lidón Gasull, directora de la aFFaC, quien insiste en que en un contexto de sobreoferta "generado por la concertada" es imposible acabar con la segregación escolar.

El Departament ha anunciado el cierre de la Escola Joan Solans de Granollers (Vallès Oriental) en cuatro años en el marco de la lucha contra la segregación

En ese sentido, la aFFaC ha criticado la renovación "casi automática" de los conciertos educativos por parte de la conselleria, mientras el Departament prevé cerrar 25 grupos de I3 en la escuela pública. Uno de los centros más afectado por esa situación es la Escola Joan Solans de Granollers (Vallès Oriental), centro que no solo pierde una línea de I-3 para el próximo curso sino que el Departament ya ha anunciado su intención de cerrarlo en cuatro años "en el marco de la lucha contra la segregación escolar".

La reacción de la concertada

La lectura desde la escuela concertada, como era de esperar, no puede ser más distinta. Sobre la renovación de conciertos, la secretaria general de la FECC (Fundación Escola Cristiana de Catalunya), Meritxell Ruiz, quien fuera consellera de Educació entre 2026 y 2027, ha señalado que no están pidiendo que se les dé el concierto si no hay alumnos, sino que se les dé la posibilidad de que, en el caso de matrícula viva, "poder escolarizar a estos alumnos y no saturar las aulas".

Familias, sindicatos y patronales de la escuela concertada de Catalunya han reclamado también este miércoles que la Proposición de ley de garantías de la financiación del sistema educativo catalán con un mínimo del 6% del PIB para la educación, que se encuentra en el Parlament, incluya también la necesidad de una financiación suficiente del sector concertado para "garantizar la gratuidad".

Según los cálculos de la escuela concertada, haría falta una aportación de 400 millones para hacer gratuito todo el sistema educativo de Catalunya

Ruiz ha insistido en que la diversidad ha incrementado también en las aulas de la concertada, pero que esta sin "los recursos suficientes". Ha puesto algunas cifras sobre la mesa. Asegura que entre 2020 y 2024, el presupuesto de la conselleria ha crecido en 2.139 millones y que, de estos, el 89% ha ido para la escuela pública y un 12% a la concertada. Según los cálculos de la concertada, harían falta 400 millones para hacer gratuito el sistema.

La escuela concertada reclama la "homologación retributiva y de condiciones de trabajo" de todo su personal con el de la escuela pública

Para presentar las enmiendas en el Parlament anuncian que harán una recogida de firmas en un plazo de 15 días (hasta el 19 de marzo). Reclaman también la "homologación retributiva y de condiciones de trabajo" de todo el personal de la concertada. "Hace más de 30 años que continuamos teniendo la misma plantilla para afrontar una realidad mucho más diversa y con mucho más alumnado vulnerable", apunta la portavoz de la concertada.

"No es una opción más, es la mejor"

Volviendo a la pública, la aFFaC ha presentado también este intenso miércoles la campaña "No es una opción más, es la mejor" para reivindicar la escuela pública como la "mejor opción educativa". La iniciativa tiene como objetivo animar a las familias a escoger exclusivamente la escuela pública en la preinscripción del curso 2026-2027, "evitando así derivaciones a la red concertada y privada", ha subrayado Gasull.

La campaña se enmarca en el inicio del proceso de preinscripción escolar, que se abrirá del 4 al 18 de marzo para infantil y primaria y del 6 al 18 de marzo para ESO, en un contexto marcado por el descenso de alumnado en Infantil 3 y la reciente renovación de conciertos educativos por seis años.

Gasull ha instado a las familias a visitar las jornadas de puertas abiertas de los centros públicos de proximidad y ha subrayado que la vinculación con el entorno es "clave para el éxito educativo". "La escuela no es solo lo que pasa en el tiempo lectivo, sino también la conexión con el barrio y la comunidad", ha afirmado.