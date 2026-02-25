Catalunya quiere mejorar el corredor mediterráneo duplicando vías entre Figueres y Portbou y el tramo de La Jonquera

El secretario de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha defendido la necesidad de duplicar las vías ferroviarias entre Figueres y Portbou y el tramo de La Jonquera (Alt Empordà) para reforzar el corredor mediterráneo y garantizar la continuidad con Francia.

Nadal ha participado en una reunión transfronteriza con tres regiones francesas implicadas en el proyecto y ha asegurado que quieren presentar una propuesta coordinada a la Unión Europea para dar “un impulso definitivo” a un proyecto estratégico. En este sentido, ha subrayado que la duplicación del tramo Figueres-Portbou no solo incrementaría la capacidad, sino que también reforzaría la fiabilidad del sistema transfronterizo en caso de incidencias en el paso actual por El Pertús.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras ha participado este martes en una reunión de trabajo dedicada al corredor mediterráneo que se ha celebrado en Perpiñán y que ha contado con representantes de tres regiones que, junto con Cataluña, quieren unir esfuerzos para dar un "empujón definitivo" al proyecto, colaborando para buscar financiación europea para ejecutar las obras necesarias.

La finalidad, según Nadal, es tener una "visión europea y evitar las visiones nacionales que acaben en las fronteras", dando continuidad al corredor hacia Francia y hasta Italia. "España también debe tener esta visión más allá", ha dicho. En relación con la mejora de conexiones a su paso por Cataluña, Nadal apuesta por duplicar la vía que va de Figueres a Portbou y a la Jonquera. "Hay este tramo Figueres-Portbou donde no hay ancho europeo y debemos conseguirlo", ha subrayado el secretario, que también defiende la duplicación de vías en el tramo de la variante de Barcelona.

Nadal ve una "oportunidad" con la propuesta de la Unión Europea para invertir recursos en infraestructuras ferroviarias de doble uso militar y civil y sostiene que el tramo Figueres-Portbou "puede servir muy bien a este doble uso".

Durante la reunión en Perpiñán, Manel Nadal ha expuesto que han abordado la necesidad de diseñar las infraestructuras pensando en la "resiliencia climática" y ha señalado que, en el caso de Francia, la línea ferroviaria también sufre "golpes" cuando hay temporal de mar: "Por lo tanto, se deben duplicar las vías para asegurar que, si una falla, tenemos otra".

El secretario cree que el trabajo conjunto de las cuatro regiones como "socios y no como competidores" en el proyecto del corredor mediterráneo ayudará a conseguir la financiación europea necesaria para materializar la propuesta.