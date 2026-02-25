Áfrika Mortera, 15 años, seleccionada por Amancio Ortega para estudiar en EEUU: "Siempre supe que lo intentaría y trabajé duro para que mis notas fueran altas y mi nivel de inglés bueno"

Unos 8.000 alumnos del último curso de la ESO solicitan cada año una de las becas internacionales que concede la Fundación Amancio Ortega. Pese a que todos ellos culminan la educación secundaria con notas de sobresaliente, solo unos 400 logran alcanzar su sueño de poder estudiar un año en Canadá o Estados Unidos. Entre los elegidos este curso está la mierense Áfrika Mortera Medio, una adolescente amante del cine, la música y el mar. Profesionalmente su objetivo es ser profesora. "Algún día espero contar a mis alumnos la experiencia que pronto voy a vivir", señala.

Con solo 15 años, Áfrika tiene claro que la educación es una puerta abierta al mundo. Nacida en Mieres y alumna del Colegio Santo Domingo de Guzmán, combina un brillante expediente académico con una inquietud temprana por la cultura y la comunicación. Le apasiona la lectura, el cine y la música, y además cuenta con un pequeño espacio cultural en una emisora de radio regional, una experiencia que le ha permitido perder el miedo al micrófono y descubrir el poder de la palabra.

Aplausos en clase

La noticia de que había sido seleccionada para la beca llegó de una forma tan inesperada como emocionante. Sabía que la lista definitiva se publicaba el 17 de diciembre, pero aquel día su madre se encontraba fuera del país. "Me preocupaba que no estuviese para animarme si no lo conseguía", recuerda.

Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Fue su tutor quien le dio la noticia en clase. La reacción fue inmediata. Sus compañeros y profesores la felicitaron entre aplausos y sonrisas. "Fue un momento muy bonito. Me puse muy contenta", cuenta todavía con emoción pese a que de momento solo sabe que su destino está en EE UU, sin destino concreto.

Entrevista personal

Aunque siempre confió en que su perfil encajaba con los requisitos, Áfrika reconoce que el proceso estuvo lleno de dudas. La beca exige pasar varias fases y la competencia es feroz. "Sabía que mis notas y mi nivel de inglés estaban a la altura, pero se presentan miles de personas". La entrevista personal, de quince minutos, fue el momento más delicado. "Es difícil darte a conocer en tan poco tiempo. Me quedé con la duda de si lo había hecho lo suficientemente bien".

Sobre los motivos por los que cree que el jurado la eligió, la joven mierense destaca tanto los aspectos objetivos como los más personales. Buen expediente, alto nivel de inglés y, sobre todo, una actitud basada en el esfuerzo, la madurez y la sinceridad. "Siempre me mostré como soy y hablé claro sobre mis expectativas de futuro". Esa autenticidad, unida a su constancia, parece haber sido clave.

Mucha preparación

Áfrika llevaba años preparándose para este momento. Desde que supo de su existencia, se marcó el objetivo de intentarlo. "No me presenté por impulso. Siempre supe que lo intentaría y trabajé duro para que mis notas fueran altas y mi nivel de inglés bueno", explica. Para ella, más allá del viaje, el verdadero premio ha sido demostrarse a sí misma que podía lograrlo. En este camino no ha estado sola. Sus abuelos, su padrastro y sus profesores han sido un apoyo constante, pero si hay una figura clave en su historia es su madre. "Ella me ha enseñado que la educación es un privilegio que hay que aprovechar y disfrutar".

Orientada claramente hacia las letras, sus asignaturas favoritas son Historia, Filosofía y Lengua y Literatura. En Estados Unidos espera, sobre todo, perfeccionar su inglés y aprovechar un sistema educativo más flexible. "Allí se pueden cursar asignaturas que aquí ni nos planteamos y la carga memorística es menor", comenta con curiosidad.

Mirando al futuro, se ve como profesora y, si puede ser, en su propio colegio. No descarta completar su formación fuera de España, pero tiene claro que quiere desarrollar su carrera aquí. Mientras tanto, se prepara para dejar, por un año, Asturias. Durante su estancia, se siente también un poco embajadora de su tierra. "Es un orgullo demostrar que desde Mieres se puede estudiar, formarse y acceder a grandes oportunidades a través del trabajo y la constancia", concluye. Una ilusión que cruza el Atlántico y que, sin duda, marcará su vida para siempre.