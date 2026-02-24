Sanidad
Retirado del mercado un lote del cosmético 'Dolebalm', contaminado por una bacteria
La Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha explicado que todas las unidades están afectadas por el microorganismo 'Staphylococcus aureus'
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes del cese de comercialización y retirada del mercado de un lote del cosmético Dolebalm debido a la presencia de una bacteria, lo que puede suponer un riesgo para personas con el sistema inmunológico debilitado.
En una nota informativa, la Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha explicado que el lote U01 del cosmético Dolebalm está contaminada por el microorganismo Staphylococcus aureus.
Esta bacteria puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o defensas bajas.
Todas las unidades afectadas
La crema está fabricada en las instalaciones de la empresa Greensoft Health@Wellness Phytoaids, S.L, pero la empresa responsable de la puesta en el mercado es Global Comarcos, S.L, situada en Barcelona, según figura en el etiquetado del envase.
Todas las unidades del lote U01 del producto, que se presentan en tarros de 1.000 ml y 250 ml y tubos de 200 ml y 60 ml, están afectadas.
La Aemps ha comunicado la alerta a las autoridades sanitarias. A los usuarios les ha pedido que si tienen algún lote no lo utilicen y lo devuelvan al punto de compra mientras que a los puntos de venta les ha instado a revisar el almacenamiento y en caso de tener el producto contactar con la empresa responsable.
