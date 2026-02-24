Rebelión en La Garriga contra el anuncio del cierre de una línea de I-3 pública en un municipio "que no para de crecer"

La conselleria de Educació i Formació Professional (FP) presentaba el pasado viernes la planificación educativa para el curso 26-27 señalando que prevé que se incorporen al sistema educativo 53.600 alumnos, 1.700 menos que el ejercicio anterior. Una reducción que, señalaban, les lleva a reajustar la planificación para evitar la sobreoferta, cerrando 25 grupos de I-3 en la escuela pública. Mientras el año pasado la oferta inicial fue de 2.076 grupos, este se ofertan solo 2.051.

Pese a que el Departament insiste en que, pese a la disminución constante del alumnado, han procurado mantener la mayoría de los grupos, los centros a los que les ha tocado cerrar alguno viven la situación con malestar y enfado. Es el caso de la Escola Els Pinetons de La Garriga (Vallès Oriental), cuyas familias no entienden la decisión del Departament de cerrar una línea pública en un municipio cuyo padrón lleva años creciendo y han decidido rebelarse.

Diferentes miembros de la comunidad educativa han iniciado acciones para intentar revertir la situación, contactando con sindicatos, con la dirección de los Servicios Territoriales (con periodistas, sobra decirlo) y con la Inspección de Educación y tienen previsto asistir al próximo pleno municipal para exponer su preocupación y pedir apoyo institucional.

Realidad demográfica

La comunidad educativa de la Escola Els Pinetons defiende el mantenimiento de la doble línea en el centro porque, aseguran, "esta medida no responde a la realidad demográfica de la localidad"- uno de los municipios de moda de la diáspora barcelonesa-, y aseguran que la decisión "puede tener consecuencias negativas en la calidad educativa y en el equilibrio de la red pública del municipio".

Fuentes del Departament defienden que el cierre afecta "solo" a I-3 para el 26-27, dada la baja natalidad de 2023, pero aseguran que se trata de un cierre puntual

Desde la escuela son conscientes que el problema es la baja natalidad de 2023, año en el que solo hubo 99 nacimientos en la localidad, pero subrayan que la respuesta a esta situación puntual ha de ser bajar las ratios, no cerrar una línea.

Temor a la reducción de recursos

La comunidad educativa alerta de que el cierre de una línea puede suponer una reducción de recursos: menos docentes, menos horas de apoyo y menos capacidad para atender adecuadamente la diversidad y las necesidades específicas del alumnado.

Fuentes del Departament defienden que el cierre afecta "solo" a I-3 este curso, dada la baja natalidad de 2023, pero aseguran que se trata de un cierre puntual. Es decir, que no condena a la escuela a convertirse en un centro de una línea progresivamente, ya que en los años posteriores, los niños nacidos en 2024 y 2025, las cifras de natalidad son mejores.