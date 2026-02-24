La portada de EL PERIÓDICO del 25 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 25 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  3. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  4. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  5. Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: Detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
  6. Un pueblo abandonado de Picos de Europa se vende por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo e incorporarlo a programas de desarrollo rural
  7. El TramVallès entre Terrassa, Sabadell y la UAB genera discrepancias en el territorio
  8. La fiscalía pide 5 años de cárcel para el director del Pare Manyanet que castigó a un informático por denunciar a un cura pedófilo

El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona

Sorteo Euromillones del martes 24 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 24 de febrero de 2026

Hablan los vecinos de los hermanos protagonistas del asesinato de Zamora: "Se defendían a capa y espada"

El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: "Es un cargo de confianza"

Prisión provisional sin fianza para el presunto responsable del crimen fratricida de Zamora

