Es noticia
Un nuevo decreto simplificará la elaboración de planes de protección civil de los municipios catalanes

La propuesta busca ayudar a aquellos ayuntamientos con menos recursos materiales y de personal

FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida

Presentación de la campaña forestal de Bombers en Catalunya

Presentación de la campaña forestal de Bombers en Catalunya / FERRAN NADEU

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha iniciado el proceso para desarrollar un nuevo decreto que simplifique y actualice el procedimiento de redacción, tramitación, homologación y revisión de los planes de protección civil municipales, actualmente regulados por el decreto 155/2014. Esta iniciativa, promovida por el Departament d'Interior, tiene como objetivo facilitar que todos los municipios, especialmente los de menor tamaño y con recursos limitados, cuenten con herramientas eficaces para gestionar los riesgos dentro de su ámbito territorial y de competencias.

El nuevo decreto busca mejorar la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en situaciones de riesgo o emergencia, a través de instrumentos de planificación municipal que sean realmente operativos. También se pretende aumentar la calidad, operatividad y utilidad práctica de los planes de protección civil municipales, favoreciendo que se ajusten a la realidad territorial, a los riesgos existentes y a las capacidades de cada municipio.

Para ello, se quiere desarrollar un marco jurídico nuevo que permita racionalizar el procedimiento de elaboración, tramitación, homologación y actualización de los planes de protección civil. El objetivo es mejorar su eficiencia y coherencia global, reducir la complejidad estructural y procedimental de los planes, y mantener la coherencia interna y eficacia del sistema de planificación. Todo esto debe favorecer una mejor integración de los diferentes instrumentos de planificación municipal, evitando duplicaciones y facilitando una visión global de la protección civil a nivel local.

