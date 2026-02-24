Consell Executiu
Un nuevo decreto simplificará la elaboración de planes de protección civil de los municipios catalanes
La propuesta busca ayudar a aquellos ayuntamientos con menos recursos materiales y de personal
El Govern ha iniciado el proceso para desarrollar un nuevo decreto que simplifique y actualice el procedimiento de redacción, tramitación, homologación y revisión de los planes de protección civil municipales, actualmente regulados por el decreto 155/2014. Esta iniciativa, promovida por el Departament d'Interior, tiene como objetivo facilitar que todos los municipios, especialmente los de menor tamaño y con recursos limitados, cuenten con herramientas eficaces para gestionar los riesgos dentro de su ámbito territorial y de competencias.
El nuevo decreto busca mejorar la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en situaciones de riesgo o emergencia, a través de instrumentos de planificación municipal que sean realmente operativos. También se pretende aumentar la calidad, operatividad y utilidad práctica de los planes de protección civil municipales, favoreciendo que se ajusten a la realidad territorial, a los riesgos existentes y a las capacidades de cada municipio.
Para ello, se quiere desarrollar un marco jurídico nuevo que permita racionalizar el procedimiento de elaboración, tramitación, homologación y actualización de los planes de protección civil. El objetivo es mejorar su eficiencia y coherencia global, reducir la complejidad estructural y procedimental de los planes, y mantener la coherencia interna y eficacia del sistema de planificación. Todo esto debe favorecer una mejor integración de los diferentes instrumentos de planificación municipal, evitando duplicaciones y facilitando una visión global de la protección civil a nivel local.
