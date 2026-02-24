Una mujer asesinada cada 5 días: 2026 marca el peor inicio de año de la década por violencia machista

Cada cinco días, la violencia machista mata a una mujer en España. Son las escalofriantes cifras que deja este inicio de año en nuestro país. En total han sido 10 mujeres (y dos menores de edad) las que han sido asesinadas desde el pasado 1 de enero. Unos números que sitúan ya a 2026 como el peor inicio de año en casos de crímenes machistas en lo que llevamos de década.

Los números oscilan, aunque la tendencia que se había registrado era decreciente. El año pasado, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, se contabilizaron en España 6 asesinatos de mujeres a manos de varones que eran sus parejas o exparejas. Un caso menos que en 2024, cuando se registraron 7 crímenes machistas hasta el 29 de febrero (por ser año bisiesto). Ese 2024 también había registrado una leve tendencia a la baja con respecto a ese mismo intervalo en 2023, que hasta ahora permanecía liderando esta funesta tabla. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2023 se contabilizaron 8 asesinatos machistas, la cifra más alta de lo que llevábamos de década.

Ese inicio de año (2023) contrastaba con el anterior, que fue casi un espejismo: en los meses de enero y febrero de 2022 no se registró en España ni un solo asesinato machista, siendo la cifra más baja de la década. En 2021, el número de crímenes machistas en España durante los dos primeros meses del año fue de 4.

2023, el peor de la década

En cifras totales, aquel 2023 negro sigue siendo el peor de la década actual: 58 mujeres fueron asesinadas durante aquel año: nueve más que en 2022 (49 mujeres asesinadas) y diez más que en 2024 (48 crímenes machistas). En 2021 se contabilizaron 48 asesinatos de mujeres por violencia machista, mientras que el año pasado abría una puerta a la esperanza: 2025 registró 46 crímenes por violencia de género, siendo la cifra más baja en lo que llevamos de década.

2023, por tanto, empezó como acabó: estableciendo récords de asesinatos por violencia machista en España. Un precedente nada halagüeño, dado que ese récord de los dos primeros meses acaba de ser superado con estos diez crímenes machistas. Doce, si se contempla los asesinatos de menores como víctimas de la violencia vicaria: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y el de un niño de 10 años asesinado el viernes 20 en Arona (Tenerife) por su padre, que también hirió de gravedad a la madre.

Denuncias previas

Estas cifras desorbitadas han llevado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a declarar que "están siendo días muy duros" a causa de estos crímenes, y ha calificado este fenómeno de "terrorismo machista". Pero la altísima cifra de asesinatos machistas no es el único dato preocupante que deja este aciago inicio de 2026: de los 10 crímenes contabilizados desde el 1 de enero, el 60% de las asesinadas había interpuesto denuncias previas por malos tratos y/o amenazas contra sus agresores. Seis de los diez asesinos machistas estaban denunciados e incluso había alguna orden de alejamiento.

De esas seis mujeres asesinadas que habían denunciado, solamente 3 se encontraban dentro del Sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior (VioGén). Una cuarta había interpuesto una denuncia en ese mismo sistema, pero había sido archivada. Solamente en uno de los diez casos registrados en lo que llevamos de año, víctima y asesino eran pareja en el momento del crimen. En los otros 9 casos, el asesinato ha sido perpetrado por exparejas. Dos de los asesinos se han suicidado después de acabar con las mujeres. Este inicio de año marca un nuevo hito negativo en la década, cuando el mes de febrero aún no ha terminado.