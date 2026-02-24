El Institut del Disseny i les Arts Gràfiques se convertirá en centro de referencia de FP en Zona Franca

La Zona Franca de Barcelona contará en un tiempo relativamente breve con un nuevo centro de referencia de Formacional Profesional (FP) dedicado al diseño. El Institut del Disseny i les Arts Grafiques (IDAG), actualmente ubicado en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, se trasladará progresivamente a partir del próximo septiembre al edificio de la antigua Impremta Municipal. Así lo han anunciado este martes el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorci d’Educació y la Conselleria d'Educació.

El traslado del IDAG vendrá a reforzar como polo educativo la Zona Franca, donde ya se encuentran otros 'hubs' de FP como el Institut dels Aliments o el Institut de Logística.

La rehabilitación del edificio de la Impremta Municipal costará 1,5 millones de euros que financiará el Ayuntamiento de Barcelona

El traslado de la actual oferta formativa del IDAG empezará en septiembre y se hará de forma progresiva según ha explicado Anna Terra, gerente del Consorci: "Lo haremos por fases. El despliegue completo del edificio será para el curso 2028-2029. De momento, la nueva oferta la ubicaremos aquí, así como tres líneas de la oferta actual del centro de Sant Andreu".

La rehabilitación del edificio de la Impremta, en funcionamiento desde 1977, tendrá un coste de 1,5 millones de euros durante los próximos tres años que financiará el ayuntamiento.

Rejuvenecer el oficio y el barrio

Con la premisa de “crear talento”, Raquel Gil, teniente de alcaldía de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica ha expresado su optimismo: “los alumnos podrán hacer las prácticas y conocer el sector profesional por el que se están formando de primera mano”.

Desde el Ajuntament, también se han comprometido a seguir apoyando el proyecto encargando distintos proyectos de producción gráfica al IDAG. De esta manera, el servicio de impresión será gestionado por los propios alumnos, implantando un modelo de empresa pedagógica. “Eso nos asegura darle larga vida a la imprenta, haciéndola crecer con este relevo generacional” ha añadido Gil.

El IDAG cuenta con oferta de FP para alumnado con necesidades educativas especiales

Tras otros centros formativos parecidos ya asentados en Zona Franca como el Institut dels Aliments o el Institut de Logística, la llegada del Institut del Disseny i les Arts Gràfiques es otro esfuerzo para revitalizar esta zona, históricamente aislada del resto de Barcelona. Raquel Gil, como regidora del distrito de Sants-Montjuïc, ha destacado la importancia del proyecto para que “el barrio de la Marina del Prat Vermell pueda ser parte de la actividad económica que genera a su alrededor”

Una educación más inclusiva

Anna Terra ha remarcado una de las características que diferencian a la IDAG de otros centros: “Es un instituto de postobligatorios que tiene una oferta de necesidades educativas especiales”. Un abanico de oportunidades que seguirá presente tras la mudanza para que esta parte del alumnado se integre con los de estudios ordinarios.

Esta visión inclusiva del proyecto es otro de los motivos de la reforma del viejo edificio de la Zona Franca. “Se está trabajando con adaptar completamente el centro a los criterios de accesibilidad” ha informado Terra.

En esta misma línea, Gemma Verdés, directora general d’Alumnat y del Àrea d’Ensenyament Postobligatori del Departament d’Educació, ha matizado que la calidad de la formación no está reñida con la inclusividad: “La producción de artes gráficas debe ser excelente, pero también inclusiva".

Un centro de referencia

Verdés ha sido una de las grandes impulsoras del Pla Director FP, la reforma municipal que apuesta por grandes centros formativos de referencia para cada una de las familias profesionales. Con el impulso del Institut del Disseny i les Arts Gràfiques de Barcelona, ya se habrán establecido 34 de los 35 centros de formación profesional previstos en el plan para el año 2030.

Con la IDAG, Verdés ha remarcado la visión del Pla Director: “Proyecta Barcelona no como una ciudad que da respuesta a las necesidades formativas de la propia ciudad, sino que a las de toda el Área Metropolitana”. La mudanza del centro a Zona Franca, permite, para Vergés, “que los jóvenes tengan acceso a un lugar donde sucede toda la cadena de valor de producción sin salir del instituto”.

FP Dual

El Pla Director responde a la necesidad de ayudar a los estudiantes a encontrar trabajo en distintos sectores profesionales, estableciendo la FP Dual, con más horas de prácticas en empresa que la convencional, como obligatoria. “A través de Barcelona Activa, tratamos de hacer “match” entre las empresas que necesitan fuerza laboral y los estudiantes de FP” ha comentado Gil.

Sin embargo, no todo es tan sencillo, la pequeña empresa suele tener dificultades para poner a profesionales a revisar a los alumnos en prácticas. Por ese motivo, Raquel Gil ha mencionado los esfuerzos que se llevan a cabo: “Estamos haciendo pruebas piloto con las patronales o el PIMEC para ofrecer tutores mancomunados a las empresas que no pueden monitorear a los alumnos”.

En el caso de la IDAG, como en el de la mayoría de los centros de FP de la ciudad condal, el ayuntamiento es el cliente más sólido. “El Ajuntament de Barcelona es la empresa que más alumnos de FP acoge actualmente en Catalunya”, ha declarado Verdés.