La Fiscalía pide inhabilitar a la exalcaldesa de Barberà por la gestión irregular de la radio local

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público a la exalcaldesa de Barberà del Vallès Ana del Frago, acusada de un delito de prevaricación por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de radio municipal a una asociación entre los años 2005 y 2016.

En la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha comenzado este martes el juicio contra la exalcaldesa y otros tres antiguos trabajadores del consistorio durante los años investigados, entre ellos, la jefa de Gabinete, que era a su vez directora de la radio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès.

Según el escrito de acusación de la fiscal, Frago y la jefa de Gabinete, con la "cooperación necesaria" de los otros dos acusados -presidente y tesorero de la citada entidad y trabajadores ambos en el Ayuntamiento en aquella época-, adjudicaron de manera "discrecional" a la Asociación Amigos de la Radio de Barberà, entidad externa al consistorio, que se encargara de la prestación del servicio de la radio local.

Esas presuntas irregularidades se basan, según la Fiscalía, en que la citada asociación no estaba inscrita en el registro municipal, sino en el de la Generalitat, requisito necesario para obtener subvenciones. Pese a ello, se adjudicó de forma irregular a esta asociación la gestión de la emisora municipal con cargo a los fondos públicos. Además, no existía un contrato publico ni hubo licitación alguna.

El ministerio público sostiene así en su escrito que la excalcaldesa eludió la legalidad vigente e incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que hubo un "uso irregular" de la gestión de esta radio en "colaboración" con la asociación.

Más de un millón de euros a cargo de fondos públicos

A pesar de no existir ningún convenio contractual ni ningún sistema de control o supervisión, y "sin justificación alguna" por falta de "vínculo" entre ambas partes, se emitieron facturas mensuales en favor de esta asociación por los servicios prestados en esta radio, subraya la fiscal.

A partir de 2009, y pese a un informe desfavorable por presuntas irregularidades, el Ayuntamiento cambió el sistema de subvenciones y la asociación pasó a facturar directamente al consistorio de manera periódica.

Según la fiscal, entre 2006 y 2015 la excaldesa autorizó estos pagos a la asociación mediante decretos de alcaldía. El montate del dinero que recibió esta asociación a cargo de los fondos públicos municipales fue de algo más de un millón de euros.

Por estos hechos, la fiscal acusa a la alcaldesa, que fue detenida en febrero de 2019 y que quedó en libertad con cargos, de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, lo mismo que solicita para la que fuera jefa de Gabinete. Los otros dos acusados se enfrentan a nueve años de inhabilitación.

Facturas en la partida de gastos de alcaldía

Durante la sesión de la vista oral de este martes, ha testificado un perito de los Mossos d'Esquadra, que participó en las investigaciones policiales, y quien ha corroborado que se emitían facturas mensuales en favor de esta asociación, incluidos, ha dicho, los meses de julio, agosto y parte de septiembre, cuando la emisora no estaba operativa y se emitía "música enlatada".

Ha explicado, además, que esas facturas "no pasaban por el departamento de contratación" como es preceptivo, y que el coste de las mismas se incorporaba a la partida de "gastos varios" de la alcaldía: "Era como un cajón de sastre", ha agregado.

Esas facturas, ha señalado, se emitían con el correspondiente IVA, pero a la Agencia Tributaria no le constaba que se hubiera declarado ni se tributara por ello. Tampoco en la Seguridad Social aparecían las cotizaciones pagadas por esta asociación a los empleados, lo que indica, ha subrayado el perito de los Mossos, que "nunca habían dado de alta a ningún trabajador en toda su historia". En este sentido, ha apuntado que no había nóminas, y que los sueldos se pagaban "con sobres".