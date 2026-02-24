Las escuelas Vedruna celebran sus 200 años de arraigo en Catalunya con una escultura de su fundadora en Montserrat

La Fundació Vedruna Catalunya Educació es una red de 39 escuelas concertadas repartidas en 34 municipios que acogen a más de 21.700 alumnos, inspiradas en "la intuición educativa" de Joaquima de Vedruna, quien, en 1826, este jueves se cumplen hace 200 años, fundó la primera institución con el objetivo de educar a niñas en Catalunya. Con motivo de este aniversario, han organizado infinidad de actos presentados este martes en su Escola Superior d'Hosteleria, en Gràcia. Entre los más curiosos, en el marco también de la reciente celebración del Milenario de Montserrat, destaca la inauguración, el próximo 21 de mayo, de una escultura dedicada a Joaquima de Vedruna en la Ruta de los Fundadores de Montserrat, obra del artista Jordi Coll, profesor de Bachillerato Artístico en la escuela Vedruna de Malgrat de Mar.

La Ruta de los Fundadores es un recorrido que va de la Basílica de Montserrat hasta la cruz de Sant Miquel, donde hay situadas distintas esculturas en memoria de fundadores y fundadoras de escuelas en Catalunya, iniciativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). En él hay otras esculturas en homenaje a figuras como San Francisco de Asís, Santa Joana Lestonnac o Santa Teresa de Jesús.

Las necesidades del momento

El lugar elegido para la presentación de los actos no es casual. Desde la fundación recuerdan como en su momento, hace dos siglos, Joaquima de Vedruna afrontó la necesidad de educar a las niñas que en aquel momento no estaban escolarizadas. En la actualidad la realidad ha cambiado y la necesidad creciente era ofrecer oportunidades a los chavales que abandonaban los estudios de forma prematura para que siguieran estudiando. De esa lectura de las necesidades del momento viene, explican, la actual apuesta de la fundación por la Formación Profesional (FP) de la institución.

En los últimos años la institución ha apostado por impulsar ciclos formativos para luchar contra el abandono escolar temprano

De esa necesidad de luchar contra el abandono escolar temprano nació hace seis años la Escola Superior d'Hosteleria, centro integrado de FP donde todos los alimentos están elaborados por alumnado de FP de las Vedruna. Del pan hasta el aceite, de Artés.

Igual que el servicio -esta aula-restaurante está abierta al público en horario escolar-, a cargo de alumnos como Natalia, estudiante de grado medio llegada a Barcelona hace pocos años desde Colombia, quien explica que en la escuela ha descubierto una vocación por la restauración que desconocía–la alegría de ver que, con su trabajo, puede arrancar una sonrisa a un cliente en un mal día- y agradece sincera la oportunidad de la escuela de abrirle nuevos horizontes, aunque confiesa que sigue soñando con ser escritora.

Casa Manso, residencia de Joaquima Vedruna en Vic que se convertirá en centro de interpretación de su figura. / Congregació Carmelites de la Caritat Vedruna

Este jueves se vivirá uno de los momentos que desde la institución preparan con más ilusión. La presentación –para abrirla al público falta todavía algún tiempo- de la Casa Manso, en Vic (Osona).

Pese a que la reforma integral todavía no esté terminada, era importante hacer el acto este día, el 26 de febrero, al ser el día exacto de la fundación de las Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna en ese mismo lugar.

El acto más multitudinario del bicentenario, con 5.000 asistentes, mil de ellos, alumnos, se celebrará este sábado, 28 de febrero, en el Tarraco Arena de Tarragona

La Casa Manso es una masia histórica donde la barcelonesa Joaquima de Vedruna vivió entre 1814 y 1854 junto a su marido y sus nueve hijos. Un espacio muy importante para la fundación porque es donde se creó la primera escuela. Cuando termine su transformación interior, el espacio se convertirá en centro de interpretación que buscará "propiciar una experiencia alrededor de la vida y la obra de la fundadora de la congregación".

El acto más multitudinario de los festejos, con 5.000 invitados, mil de ellos, alumnos de las escuelas, se celebrará este sábado, 28 de febrero, en el Tarraco Arena de Tarragona. Una fiesta en al que la fundación presentará el nuevo Proyecto Educativo Vedruna.